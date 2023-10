सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में निकली स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर भर्ती, 60,000 रुपये से ज्यादा होगी सैलरी

ऐप पर पढ़ें

Central Bank of India SO recruitment 2023: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी विभिन्न ब्रांच में स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के 192 पद के लिए भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है, वह पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी V- 1

रिस्क मैनेजर V- 1

रिक्स मैनेजर: 1

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी III: 6

फाइनेंसियल एनालिस्ट III: 5

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी II: 73

लॉ ऑफिसर: 15

क्रेडिट ऑफिसर II: 50

फाइनेंसियल एनालिस्ट II: 4

CA - फाइनेंस एंड अकाउंट: 3

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी I: 15

रिस्क ऑफिसर I: 15

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी I: 2

लाइब्रेरियन I: 1

सैलरी

स्केल I: 36,000 रुपये - 63,840 रुपये तक

स्केल II: 48,170 रुपये - 69,810 रुपये तक

स्केल III: 63,840 रुपये - 78,230 रुपये तक

स्केल IV: 76,010 रुपये - 89,890 रुपये तक

स्केल V: 89,890 रुपये - 1,00,350 रुपये तक

आवेदन फीस

इन पदों पर आवेदन करने के लिए फीस 850 रुपये है। हालांकि, एससी, एसटी, पीएचसी और महिला उम्मीदवारों के लिए यह फीस 175 रुपये है।

आवेदन की प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा दिसंबर के तीसरे या चौथे सप्ताह में होने की संभावना है। जल्द ही परीक्षा की तारीख जारी की जाएगी।

आवेदन करने की तारीख

इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 19 नवंबर 2023 है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, आखिरी तारीख से पहले आवेदन कर लें, ताकि आराम से फॉर्म भर सकें।

कैसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट centralbank.net.in पर जाना होगा।