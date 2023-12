सेंट्रल बैंक में 10वीं पास के लिए नौकरी, जानें- कैसे होगा सिलेक्शन, ये है प्रोसेस

ऐप पर पढ़ें

Central Bank of India Jobs: बैंक में काम करना चाहते हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं? तो आपके लिए ये काम की खबर है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ और सब स्टाफ के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती कर रहा है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibpsonline.ibps.in/cbiskssnov23 पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 484 पदों को भरा जाएगा। इन पदों पर 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन बहुत ही सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि एक बार आवेदन फॉर्म भरने के बाद किसी भी डेटा में कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आइए जानते हैं इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन कैसे होगा। क्या है पूरी प्रक्रिया।

सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ और सब स्टाफ के पदों के लिए चयन एक ऑनलाइन परीक्षा और एक लोकल लैग्वेंज परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन IBPS की ओर से किया जाएगा और लोकल लैग्वेंज परीक्षा का आयोजन बैंक की ओर से किया जाएगा। ऑनलाइन आयोजित की जाने वाली ऑनलाइन परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार का होगा।

ऑनलाइन परीक्षा में इंग्लिश लैग्वेंज नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री Arithmetic, साइकोमेट्रिक टेस्ट- (रीजनिंग) सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैग्वेंज का सेक्शन 10 मार्क्स और अन्य सभी सेक्शन 20 मार्क्स के होंगे। परीक्षा कुल 70 मार्क्स की होगी।

उम्मीदवारों को सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा तय किए जाने वाले कट-ऑफ अंक हासिल करने के लिए चारों सेक्शन को पास करना होगा। जिसके बाद उम्मीदवारों को लोकल लैग्वेंज परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह परीक्षा के पैटर्न में किसी भी बदलाव के बारे में जानकारी के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जा सकते हैं।

कैसे करना है आवेदन

उम्मीदवारों को सबसे पहले बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर जाना होगा या होम पेज पर क्लिक करके "RECRUITMENT OF SAFAI KARMACHARI CUM SUB-STAFF AND/ OR SUB-STAFF 2024-25" लिंक खोलना होगा और फिर क्लिक करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलने के लिए "CLICK HERE TO APPLY ONLINE FOR RECRUITMENT OF SAFAI KARMACHARI CUM SUB-STAFF AND/ OR SUB-STAFF" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहां आवेदन फॉर्म आपके सामने होगा। जिसके बाद उम्मीदवार फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं।