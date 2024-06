सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सुपरवाइजर के पदों पर भर्ती, 10 जून से पहले करें आवेदन

ऐप पर पढ़ें

Central Bank Of India Jobs: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सुपरवाइजर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार सेंट्रल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट Centralbankofindia.co.in पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार लंबे समय से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2024 नोटिफिकेशन के अनुसार, भर्ती अभियान पांच रिक्त पदों को भरेगा। अगर आप भी सेंट्रल बैंक में नौकरी करने के इच्छुक हैं तो 10 जून या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट रहें और नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले सारी जानकारी पढ़ लें।

जानें- शैक्षणिक योग्यता

सेंट्रल बैंक में इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवा उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से M. Sc. (IT)/ BE (IT)/ MCA/MBA में डिग्री हासिल की हो। इसी के साथ उन्हें कंप्यूटर नॉलेज (एमएस ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट, आदि) जानकारी होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

उम्र सीमा

सेंट्रल बैंक की इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले युवा उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों के लिए उनकी आयु सीमा केवल 64 वर्ष तक निर्धारित की गई है। कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के तहत उम्मीदवारों को 12 महीने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

कैसे होगा चयन

बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट सुपरवाइजर के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। आवेदन फॉर्म सिलेक्ट होने के बाद उम्मीदवारों को इंटरव्यू का समय और पते के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, फॉर्म भरने के दौरान अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर वही डालें, जो एक्टिव है।

यहां जानें कैसे करना है आवेदन

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार सेंट्रल बैंक की आधिकारिक वेबसाइट Centralbankofindia.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।