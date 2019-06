प्रोफेशनल और लीगल कंसल्टेंट समेत 527 पदों पर वैकेंसी

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली ने 527 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत प्रोफेशनल और लीगल कंसल्टेंट, वेटरीनेरी ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, इंजीनियर, रिसर्च साइंटिस्ट/ सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट समेत अन्य पद शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 26 जून 2019 है।

प्रोफेशनल कंसल्टेंट, पद : 08

योग्यता : संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो। इसके साथ संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो।

वेतन : 50,000 रुपये।

लीगल कंसल्टेंट, पद : 01

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो। इसके साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव हो।

वेतनमान : 68,250 रुपये।

वेटरीनेरी ऑफिसर, पद : 01

योग्यता : वेटरीनेरी साइंस में बैचलर/ मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

वेतन : 30,000 रुपये।

सिस्टम एनालिस्ट, पद : 02

योग्यता : कम्प्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

वेतन : 25,000 रुपये।

इंजीनियर, पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई/बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

वेतन : 15,000 रुपये।

रिसर्च साइंटिस्ट/ सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट, कुल पद : 03

योग्यता

रिसर्च साइंटिस्ट के लिए : इलेक्ट्रिकल/ इंस्ट्रूमेंटेशन/ क्लिनिकल/ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग/ बायोटेक्नोलॉजी विषय में बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

- उपरोक्त विषय में पोस्ट ग्रेजुएट/ एडवांस्ड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

वेतन : 50,000 रुपये।

सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए : उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ संबंधित क्षेत्र में पांच वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

वेतन : 80,000 रुपये।

टेक्निकल डाटा एसोसिएट (फार्माकोविजिलेंस), पद : 10

योग्यता : फार्माकोलॉजी विषय में एमफार्मा डिग्री प्राप्त हो। इसके साथ संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव हो।

वेतन : 50,000 रुपये।

टेक्निकल डाटा एसोसिएट (टीडीए), पद : 57

योग्यता : बीफार्मा या बाकेमिस्ट्री/ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री/ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री/ माइक्रोबायोलॉजी/ बायोटेक्नोलॉजी विषय में एमएससी डिग्री प्राप्त हो।

- कम्प्यूटर ऑपरेशन की अच्छी जानकारी प्राप्त हो। संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभवी उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

वेतन : 26,250 रुपये।

टेक्निकल डाटा एसोसिएट (टीडीए/ एडमिनिस्ट्रेशन/ फाइनेंस), पद : 09

योग्यता : बैचलर डिग्री के साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो।

वेतन : 31,500 रुपये।

सीनियर टेक्निकल डाटा एसोसिएट (एसटीडीए), पद : 20

योग्यता : क्लिनिकल/ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग/ बायोटेक्नोलॉजी विषय में बीटेक/एमटेक/एमएससी के साथ बायोलॉजी/ बायोकेमिस्ट्री/ बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी प्राप्त हो। या

- क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में बीडीएस/ एमडी डिग्री के साथ संबंधित कार्य क्षेत्र में न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव प्राप्त हो।

वेतन : 42,000 रुपये।

बेंच केमिस्ट, पद : 193

योग्यता : केमिस्ट्री/ माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री या बी फार्मेसी/एम फार्मेसी डिग्री प्राप्त हो।

वेतन : 26,250 रुपये।

सीनियर बेंच केमिस्ट, पद : 03

योग्यता : केमिस्ट्री/ माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर डिग्री या बी फार्मेसी/एम फार्मेसी डिग्री प्राप्त हो।

वेतन : 30,000 रुपये।

डाटा एंट्री ऑपरेटर, पद : 136

योग्यता : किसी भी विषय में बैचलर डिग्री प्राप्त हो।

वेतन : नियमानुसार दिया जाएगा।

मल्टी-टास्किंग स्टाफ/ स्वीपर कम गार्ड, पद : 04

योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल/ हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा पास हो।

वेतन : नियमानुसार दिया जाएगा।

लेबोरेटरी असिस्टेंट/ अटेंडेंट, पद : 34

योग्यता : केमिस्ट्री एक मुख्य विषय के साथ बीएससी या बीएससी (केमिस्ट्री) डिग्री प्राप्त हो।

वेतन : नियमानुसार दिया जाएगा।



ऑफिस असिस्टेंट, पद : 34

योग्यता : 10+2 या बारहवीं पास हो।

वेतन : नियमानुसार दिया जाएगा।

लाइब्रेरियन, पद : 02

योग्यता : लाइब्रेरी साइंस में बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

वेतन : 21,000 रुपये।

अकाउंट्स ऑफिसर, पद : 07

योग्यता : इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में एसोसिएट मेंबरशिप होनी चाहिए या समकक्ष योग्यता प्राप्त हो।

- संबंधित कार्यक्षेत्र में न्यूनतम पांच साल का अनुभव हो।

वेतन : 31,500 रुपये।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट/साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : इन पदों पर आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- सबसे पहले वेबसाइट (https://cdsco.gov.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर नोटिफिकेशन सेक्शन पर कर्सर लाएं। इसके अंतर्गत वेकैंसीज ऑप्शन का चयन करें।

- ऐसा करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां विज्ञापन शीर्षक Notice regarding engagement of contractual manpower by CDSCO(HQ) at New Delhi and its field offices across the country दिया गया है।

- इसके सामने डाउनलोड पीडीएफ सेक्शन में दिए पीडीएफ आइकन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे ध्यान से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें। आवेदन करने के लिए आवेदन खुद से तैयार करना होगा।

- इसके लिए एक ए4 साइज का सादा पेपर लें। उस पर अपना व्यक्तिगत ब्योरा और शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें।

- इसके साथ ही दाईं ओर निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाएं।

- तैयार आवेदन के साथ मांगे गए दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी और बायोडाटा को संलग्न करें।

- इसे एक लिफाफे में डाले। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम जरूर लिखें। अब इस लिफाफे को डाक के माध्यम से नीचे दिए पते पर भेजें।

नोट : आवेदन प्रक्रिया से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें।

यहां भेजें आवेदन

सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली

महत्वपूर्ण तिथि

डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 26 जून 2019

एजेंसी और उनकी ई-मेल आईडी

साईं कम्युनिकेशन : saicommunicationdelhi@gmail.com और ravisaicommunication@yahoo.co.in

इंटैलिजेंस सिक्योरिटी ऑफ इंडिया : intelligence.securityofindia@gmail.com

हाइब्रिड फ्लीट मैनजमेंट प्राइवेट लिमिटेड : manmeet.singh@hybridfm.in