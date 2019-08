CDAC Noida में 161 भर्तियां, 3 सितंबर तक करें आवेदन

Job in Noida CDAC : सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) ने प्रोजेक्ट इंजीनियर और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के कुल 161 पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी भर्तियां दो वर्ष के अनुबंध पर विभिन्न विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए नोएडा यूनिट के लिए की जाएंगी। इन पदों के लिए कंपनी ने योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन फॉर्म 03 सितंबर 2019 तक भरना होगा।

- प्रोजेक्ट इंजीनियर, पद : 87

पोस्ट कोड : नोएडा-पीई (सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डवलपर/इम्प्लीमेंटेशन)

योग्यता : प्रथम श्रेणी के साथ संबंधित विषय में बीई/बीटेक या एमसीए की डिग्री प्राप्त हो। या पद से संबंधित डोमेन में मास्टर डिग्री हो।

- संबंधित क्षेत्र में दो साल काम करने का अनुभव होना चाहिए।

- प्रोजेक्ट इंजीनियर (फैकल्टी), पद : 16

पोस्ट कोड : नोएडा-पीई (एंबेडेड सिस्ट्म-सॉफ्टवेयर डवलपर)

योग्यता : प्रथम श्रेणी के साथ संबंधित विषय में बीई/बीटेक या एमसीए की डिग्री प्राप्त हो। या पद से संबंधित डोमेन में मास्टर डिग्री हो।

- संबंधित क्षेत्र में दो साल काम करने का अनुभव होना चाहिए।



- प्रोजेक्ट इंजीनियर, पद : 07

पोस्ट कोड : नोएडा-पीई (डाटा सेंटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विस)

योग्यता : बीई/बीटेक या एमसीए की डिग्री प्राप्त हो। या पद से संबंधित डोमेन में मास्टर डिग्री हो।

- संबंधित क्षेत्र में दो साल काम करने का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान (उपरोक्त तीन पद) : 34,100 से 1,35,000 रुपये।

- प्रोजेक्ट एसोसिएट, पद : 46 (अनारक्षित : 21)

पोस्ट कोड : नोएडा-पीई (सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डवलपर/इम्प्लीमेंटेशन)

योग्यता : प्रथम श्रेणी के साथ संबंधित विषय में बीई/बीटेक या एमसीए की डिग्री प्राप्त हो। या पद से संबंधित डोमेन में मास्टर डिग्री हो।

- संबंधित क्षेत्र में दो साल काम करने का अनुभव होना चाहिए।

वेतनमान : 25,000 से 52,500 रुपये।

आयुसीमा (उपरोक्त चार पद) : अधिकतम 37 वर्ष।

संबंधित या समकक्ष विषय (उपरोक्त चार पद) : इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन/कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी/कंप्यूटर एप्लीकेशन/सॉफ्टवेयर सिस्टम/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी/आईटी मैनेजमेंट /कंप्यूटर मैनेजमेंट/इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स/इंस्ट्रूमेंटेशन/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन

--------------------

- प्रोजेक्ट इंजीनियर (फैकल्टी), पद : 05

पोस्ट कोड : नोएडा-पीई (एजुकेशन एंड ट्रेनिंग)

योग्यता : कंप्यूटर साइंस/कंप्यूटर एप्लीकेशन/इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी के साथ मास्टर डिग्री प्राप्त हो।

- साथ ही दो साल का कार्यानुभव हो।

वेतनमान : 34,100 से 1,35,000 रुपये।

आयुसीमा : अधिकतम 37 वर्ष।



चयन प्रक्रिया : लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट/इंटरव्यू के जरिए योग्य उम्मीदवार चुने जाएंगे।

आवेदन शुल्क

- 500 रुपये। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट/ क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है।

- एससी/एसटी, महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है।

आवेदन प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन के लिए सी-डैक की वेबसाइट ( https://cdac.in) लॉगइन करें। उसके बाद होमपेज पर ऊपर की ओर मौजूद 'करियर्स 'ऑप्शन पर क्लिक करें।

- अगले वेबपेज पर 'करियर्स @ सी-डैक' शीर्षक के नीचे दिए गए 'करंट जॉब ऑप्च्युर्निटीज' ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पद 'करंट जॉब ऑप्च्युर्निटीज' शीर्षक से एक नया वेबपेज खुल जाएगा।

यहां C-DAC, Noida is looking for bright and result oriented persons for various positions लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।

- इसके बाद अगले वेबपेज पर नियुक्ति का विज्ञापन खुलेगा। यहां से पद से संबंधित दी गई जानकारी देखें और अपनी योग्यता सुनिश्चित कर लें।

- इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए नीचे की ओर दिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें।

- खुलने वाले पेज पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करें। इसके लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद निर्देशानुसार यूजर आईडी और पासवर्ड जेनरेट कर लें।

- अब इनकी मदद से लॉगइन करें। ऐसा करने से आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसे सात चरणों में पूरा करना होगा। सबसे पहले व्यक्तिगत ब्योरा दर्ज करें। इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।

- चौथे और पांचवें चरण में शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की जानकारी दर्ज करें। फिर डिमांड ड्राफ्ट का नंबर दर्ज करें।

- इसके बाद भरे हुए फॉर्म को अच्छे से जांच लें। फिर इसे सब्मिट कर दें। अंत में पूर्ण रूप से भरे गए फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लें और तय पते पर डाक से भेज दें।

खास तारीखें

- ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 03 सितंबर 2019 (शाम 6 बजे तक)

ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू की तिथि

- प्रोजेक्ट इंजीनियर और एसोसिएट के लिए ऑनलाइन टेस्ट : 14 और 15 सितंबर को

- प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए इंटरव्यू की तिथि : 14 से 16 सितंबर

- प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए इंटरव्यू तिथि : 24 से 26 सितंबर

अधिक जानकारी यहां

ई-मेल : careers@cdac.in

जरूरी सूचनाएं

’ एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा और अलग-अलग आवेदन शुल्क भी देना होगा।

- अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी।

- आयुसीमा, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव की गणना 03 सितंबर 2019 के आधार पर की जाएगी।

- इंटरव्यू/ऑनलाइन टेस्ट के लिए कॉल लेटर संस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। इसे अलग से डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा।

रोजगार के अन्य अवसर

Air India Recruitment 2019: एयर इंडिया में विभिन्न पदों पर 214 वैकेंसी