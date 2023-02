CCSU exam: 16 फरवरी तक भर सकेंगे परीक्षा फॉर्म

ऐप पर पढ़ें

चौ.चरण सिंह विवि से यूजी-पीजी प्राइवेट एवं रेगुलर वार्षिक परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए छात्रों को बड़ी राहत दे दी है। इन कोर्स में फॉर्म भरने की शनिवार 11 फरवरी अंतिम तिथि थी, लेकिन शनिवार शाम विवि ने समय बढ़ाते हुए इसे 16 फरवरी कर दिया। 17 से 23 फरवरी तक पांच सौ रुपये विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरे जा सकेंगे। भरे हुए फॉर्म 25 फरवरी कॉलेजों में जबकि कॉलेज ये फॉर्म 27 फरवरी तक कैंपस में जमा कराएंगे। प्रथम वर्ष यूजी-पीजी प्राइवेट प्रथम वर्ष के फॉर्म https// ccsu. aimserp. co. in/ web/ registration/ student- exam- form- private जबकि द्वितीय-तृतीय वर्ष रेगुलर-प्राइवेट के www. ccsuweb. in पर भरे जाएंगे। पूर्व में बैक पेपर नहीं देने वाले छात्र भी अब दुबारा फॉर्म भर सकते हैं।अभद्रता की तो कार्रवाई

परीक्षा में कक्ष निरीक्षण और सचल दलों की टीम के साथ अभद्रता करने की बढ़ती घटनाओं पर विवि ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। विवि ने ऐसे मामलों की रिपोर्ट भेजने को कहा है ताकि छात्रों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। अभद्रता पर आरोपी छात्र की संबंधित वर्ष की परीक्षा निरस्त या भविष्य के लिए भी प्रतिबंधित लग सकता है।

पकड़े गए 15 नकलची

शनिवार को विवि की परीक्षाओं में 15 नकलची पकड़े गए। प्रथम पाली में नौ छात्र एवं तीन छात्राएं जबकि दूसरी पाली में 11 छात्र एवं चार छात्राएं नकल करती पकड़ी गईं।