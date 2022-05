CCSU Exam 2022: सीसीटीवी की निगरानी में होंगे एग्जाम, चार लाख से अधिक छात्र देंगे पेपर

पांच मई से तीन पालियों में शुरू होने जा रही चौ. चरण सिंह विवि की मुख्य परीक्षाओं में सचल दलों की नजर तीसरी आंख पर रहेगी। कंट्रोल रूम को लिंक नहीं देने अथवा कैमरे बंद रखने वाले केंद्रों पर विवि की टीम

Wed, 04 May 2022 06:10 AM

Anuradha Pandey वरिष्ठ संवाददाता,मेरठ Wed, 04 May 2022 06:10 AM

