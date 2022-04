CCSU Admission 2022: कैंपस में नए सत्र में छात्रों को मिलेंगे नए कोर्सो में मौके

CCSU Admission 2022: जुलाई से प्रस्तावित चौ. चरण सिंह विवि कैंपस में छात्र-छात्राओं को छह नए कोर्स में प्रवेश के मौके मिलेंगे। पीजी स्तर के इन कोर्स पर मुहर लग चुकी है। विवि प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन म

वरिष्ठ संवाददाता,मेरठ Alakha Singh Sat, 02 Apr 2022 10:08 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.