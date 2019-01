सीबीएसई 10वीं: 2020 से मैथ्स में होंगे दो प्रश्न पत्र के विकल्प

सीबीएसई बोर्ड 2020 से 10वीं कक्षा की परीक्षा में दो तरह तरह के मैथ्स के पेपर बनाएगा। मैथ्स के पेपर के दो लेवल होंगे- बेसिक और स्टैंडर्ड। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस बाबत सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि मैथ्स का मौजूदा लेवल व करिकुलम पहले जैसा रहेगा।

यह विकल्प विद्यार्थियों को अगले वर्ष की परीक्षा का फॉर्म भरते समय देना होगा।

परीक्षा का सिलेबस समान होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ्स को हायर एजुकेशन में नहीं चुनना चाहते वह आसान पेपर का चयन कर सकेंगे।

CBSE has issued a circular announcing two levels (basic and standard) of Mathematics for students of Class X for different needs, for CBSE Board Examinations 2020. The present level & curriculum of mathematics would continue to remain the same. pic.twitter.com/tvOHnY2w2r