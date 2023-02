शॉर्टकट शब्द लिखने से पिछड़ रहे सीबीएसई के बच्चे, 10वीं-12वीं की उत्तरपुस्तिकाओं की जांच में हुआ खुलासा

ऐप पर पढ़ें

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 50 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तर लिखने में संक्षिप्त (शॉर्ट) शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें कई ऐसे शब्द होते हैं, जिन्हें परीक्षक भी नहीं समझ पा रहे। दसवीं और 12वीं की परीक्षा देनेवाले डेढ़ लाख विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच में यह निष्कर्ष निकला है।

स्कूल नोटबुक और वार्षिक परीक्षा के अलावा छात्र बोर्ड परीक्षा में भी संक्षिप्त शब्द यानी एसएमएस और वाट्सऐप वाले शब्दों का इस्तेमाल उत्तर में कर रहे हैं। इस कारण परीक्षा उनके अंक कट रहे हैं। बोर्ड ने 2018, 2019 और 2022 में इससे संबंधित सर्वे कराया था। इसकी रिपोर्ट बोर्ड ने हाल ही में स्कूलों को भेजा है।

सर्वे में बिहार के सभी जिलों के स्कूलों को शामिल किया गया। इसमें औसतन 30 से 35 हजार बच्चों की उत्तर पुस्तिका में उत्तर शॉर्ट शब्द या एसएमएस वाले शब्दों में लिखे मिले थे। सीबीएसई की मानें तो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले और मोबाइल का इस्तेमाल करनेवाले छात्र अधिक गलती कर रहे हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्र उत्तरपुस्तिका में शॉर्ट शब्दों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं।

इन संक्षिप्त शब्दों का छात्र खूब कर रहे इस्तेमाल

you को u लिखते हैं, why को Y, am को M, Thanks को thx लिख रहे हैं। वहीं बिकॉज को बीसी , बाइ दी वे-बीटीडब्ल्यू, डायरेक्ट मैसेज-डीएम, आई डोंट नो-आईडीके, इन माई ओपिनियन -आईएमओ, इन रियल लाइफ-आईआरएल, जस्ट किडिंग-जेके, लेट मी नो-एलएमके, नो बिग आइडिया-एनबीओ, प्रोब्लम-पीआरओबी लिखकर काम चलाते हैं।

बोर्ड ने ये सुझाव दिए

● जितने शब्दों में उत्तर लिखने को कहा जाए, उतने शब्दों में उत्तर लिखें

● प्रश्न के हर स्टेप का छात्र उत्तर देते वक्त ख्याल रखें

● 40 शब्दों का उत्तर 40 शब्दों में ही दें, एक शब्द में नहीं

● स्कूल प्रशासन समय-समय पर ले लिखित परीक्षा