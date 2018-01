CBSE ने जारी की डेटशीट, यहां देखें एग्जाम की तारीखों की लिस्ट

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 10वीं और 12वीं क्लास की डेटशीट जारी कर दी है। परीक्षाएं 5 मार्च से शुरू होंगी और 12 अप्रैल तक चलेंगी। स्टूडेंट्स सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाकर एग्जाम देख सकते हैं। वहीं 12वीं क्लास (ISC) के एग्जाम 2 फरवरी को शुरू होंगे और 2 अप्रैल तक चलेंगे।

सीबीएसई की कक्षा 12 की परीक्षाएं 12 अप्रैल 2018 तक चलेंगी। वहीं कक्षा 10 की परीक्षाएं 4 अप्रैल 2018 को समाप्त हो जाएंगी। यहां देखें सीबीएसई कुछ एग्जाम की तारीखों की लिस्ट:, ज्यादा जानकारी के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं

डेटशीट EXAMINATION 2018 (CLASS-X)

समय 10:30AM

06.03.2018 002 HINDI COURSE-A

085 HINDI COURSE-B

08.03.2018 165 FOUNDATION OF I T

10.03.2018 076 NATIONAL CADET COR

254 ELEM BOOK-K & ACCY

354 e-PUBLISH & e-OFF

12.03.2018 101 ENGLISH COMM.

184 ENGLISH LNG & LIT.

14.03.2018 031 CARNATIC MUSIC VOC

032 CAR. MUSIC MEL INS

034 HIND.MUSIC VOCAL

035 HIND.MUSIC MEL.INS

036 HIND MUSIC.PER.INS

16.03.2018 086 SCIENCE-THEORY

090 SCIENCE WITHOUT PR

19.03.2018 016 ARABIC

017 TIBETAN

024 NEPALI

413 HEALTH CARE SERVIC

20.03.2018 003 URDU COURSE-A

22.03.2018 087 SOCIAL SCIENCE

24.03.2018 064 HOME SCIENCE

28.03.2018 041 MATHEMATICS

02.04.2018 018 FRENCH

122 COMM. SANSKRIT

303 URDU COURSE-B

03.04.2018 089 TELUGU - TELANGANA

154 ELEM. OF BUSINESS

04.04.2018 049 PAINTING

डेटशीट (CLASS XII)

TIME OF COMMENCEMENT 10:30AM

DATE SUB CODE SUBJECT NAME

05-03-2018 001 ENGLISH ELECTIVE-N

101 ENGLISH ELECTIVE-C

301 ENGLISH CORE

09-03-2018 054 BUSINESS STUDIES

034 HIND.MUSIC VOCAL

035 HIND.MUSIC MEL.INS

036 HIND MUSIC.INS.PER

664 COMM.HEALTH NUR II

729 BASIC CONCEPTS OF

052 APP/COMMERCIAL ART

15-03-2018 055 ACCOUNTANCY

17-03-2018 029 GEOGRAPHY

045 BIOTECHNOLOGY

665 MAT&CHILD H.NUR II

19-03-2018 022 SANSKRIT ELECTIVE

322 SANSKRIT CORE

20-03-2018 027 HISTORY

21-03-2018 041 MATHEMATICS

22-03-2018 046 ENGG. GRAPHICS

083 COMPUTER SCIENCE

24-03-2018 072 MASS MEDIA STUDIES

607 TYPOGRAPHY &CA ENG

26-03-2018 030 ECONOMICS

27-03-2018 040 PHILOSOPHY

044 BIOLOGY

785 BANKING

795 DATABASE MANAGEMEN

02-04-2018 002 HINDI ELECTIVE

110 GUJARATI

124 NEPALI

197 KASHMIRI

302 HINDI CORE

03-04-2018 003 URDU ELECTIVE

303 URDU CORE

04-04-2018 078 THEATRE STUDIES

12-04-2018 064 HOME SCIENCE