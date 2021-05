CBSE Exam 2021: सीबीएसई व अन्य राज्यों की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्सों के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाओं को लेकर कल (23-05-2021 को ) हाई-लेवल मीटिंग होगी।

इस मीटिंग की अध्यक्षता रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन इरानी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर मौजूद रहेंगे। निशंक ने ट्वीट किया कि 23 मई 2021 को सुहब 11 बजे यह मीटिंग डिजिटल माध्यम से होगी जिसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्री और सचिव भी भाग लेंगे।

पीआईबी से मिली ताजा सूचना के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री 'निशंक' की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा गया है कि शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई छात्र-शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षाएं आयोजित कराने के विकल्पों पर विचार कर रहें हैं। उच्च शिक्षा विभाग भी संस्थानों में होने वाली उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की डेट्स को फाइनल करने में जुटे हैं।

शिक्षा मंत्री के पत्र में कहा गया है कि कोरोना महामारी ने विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित किया है जिनमें शिक्षा का क्षेत्र भी है, खासकर बोर्ड परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं को प्रभावित किया है।

मौजूदा हालात को देखते हुए विभिन्न राज्यों के बोर्डों, सीबीएसई, आईसीएसई ने 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। इसी प्रकार से एनटीए और अन्य राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसियों ने अपनी प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है।

The Hon’ble Prime Minister has desired that any decision affecting the careers of his beloved students has to be taken in wide consultations with all State Governments & Stakeholders. I recently held a meeting with the State Education Secretaries in this regards. (1/4)