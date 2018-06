CTET के आवेदन आज से नहीं, नई तिथि की घोषणा जल्द

आगामी 16 सितंबर को होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा(सीटेट) के लिए आवेदन की प्रस्तावित तिथि फिलहाल रद्द कर दी गई है। दो साल बाद आयोजित हो रही परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 22 जून से शुरू होनी थी। नई तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

सीबीएसई की ओर से सीटेट के आयोजन की जो अधिसूचना पहले जारी की गई थी उसमें परीक्षा की भाषाओं को घटाकर तीन कर दिया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्री ने 18 जून को बोर्ड को परीक्षा 20 भाषाओं में आयोजित कराने को कहा है।

आवेदन करने की नई तिथि घोषित होने पर उम्मीदवार CTET SEPT 2018 परीक्षा के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

CTET 2018 परीक्षा में दो पेपर होंगे- पेपर I और पेपर II। ये दोनों पेपर दो सेशन में होंगे - पेपर-1- 2 pm to 4:30 pm और पेपर 2 - 9:30 am to 12 pm

पेपर नं. 1 उन उम्मीदवारों को देना होता है जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने के इच्छुक हैं। और पेपर नं 2 उन उम्मीदवारों के लिए होता है जो कि कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं।