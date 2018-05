CBSE Class 12 topper मेघना को मिले 500 में 499 अंक, चार विषयों में 100/100

सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा के परिणाम 26 मई शनिवार को जारी कर दिए। सीबीएसई 12वीं में ऑल इंडिया लेवल पर नोएडा की मेघना श्रीवास्तव 500 में 499 अंक हासिल कर परचम लहराया है।



नोएडा के सेक्टर 132 स्थित 'स्टेप बाई स्टेप' स्कूल की छात्रा मेघना पांच विषयों में सिर्फ अंग्रेजी में एक नंबर कम मिला नहीं तो बाकी सभी विषयों में 100 में 100 अंक हासिल हुए।



मेघना श्रीवास्तव के मार्क्स-

इंग्लिश कोर- 99

हिस्ट्री- 100

ज्योग्राफी - 100

इंकोनॉमिक्स- 100

साइकोलॉजी- 100

#WATCH: Meghna Srivastava, #CBSE class 12 topper who scored 499 out of 500 marks, shares her success story, says 'There is no secret, you just have to work hard throughout the year'. #CBSEResult2018 pic.twitter.com/YKaZzqxs7W