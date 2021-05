CBSE, CISCE Class 12 Board Exam 2021: 12वीं परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 31 मई तक टली, छात्रों की मांग-cancelboardexam

CBSE, CISCE Class 12 Board Exam 2021: सीबीएसई और सीआईएससीई 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई 31 मई 2021, सोमवार तक के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शायद तब तक इस पर कोई हल आ जाए। वहीं परीक्षाएं रद्द करने की मांग लेकर लगातार अपनी आवाज उठा रहे छात्र और अभिभावक लगतार सोशल मीडिया पर #cancelboardexam और #CancelExamsSaveLives चला रहे हैं। इन हैश टैग के साथ शुक्रवार को 1 लाख 30 हजार से ज्यादा ट्वीट किए गए।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की 5 खास बातें:

1- शुक्रवार को सीबीएसई 12वीं परीक्षा रद्द किए जाने की मांग में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि यदि इस कोरोना महामारी के बीच परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं तो इससे देशभर करीब 12 लाख छात्र प्रभावित हो सकते हैं। इतना ही नहीं यदि 12वीं रिजल्ट में देरी की जाती है तो विदेशों के विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के इच्छुक छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। इसलिए सीबीएसई और सीआईएससीई को को समय-सीमा के अंदर 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित करना चाहिए।

2- मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एएम खानविल्कर और न्यायाधीश दिनेश महेश्वरी ने कहा, 'हम केंद्रीय एजेंसियों सीबीएसई, सीआईएससीई को वकील की सेवा लेने की अनुमति देते हैं। सीनियर एडवोकेट दास ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वे आईसीएसई का पक्ष रखेंगे। मामले की सुनवाई सोमवार को 11 बजे की जाएगी।

3- अदालत ने याचिकाकर्ता ममता शर्मा के वकील को निर्देश दिया कि वे मामले की कॉपी सेंटर, सीबीएसई और सीआईएससीई को दें।

4- अदालत ने यह भी कहा कि विपक्षी पार्टियों में केंद्र, सीबीएसई और सीआईएससीई की ओर से भी प्रतिनिधि होने चाहिए।

5- मामले की सुनवाई अब सोमवार (31 May 2021) को सुबह 11:00 बजे होगी।



इसी बीच चर्चा है कि सीबीएसई 12वीं परीक्षा की तिथियां 1 जून या इससे पहले घोषित हो सकती हैं। 23 मई को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हुई हाई-लेवल मीटिंग के बाद 25 मई को सभी राज्य अपने सुझाव केंद्र को दे चुके हैं।

परीक्षा रद्द करने मांग पर #CancelExamsSaveLives का ट्रेंड नं. दिखाता एक यूजर-

#cancelexamssavelives

We are trending at first position... pic.twitter.com/ush1J31x6S