CBSE Board Exams 2024: सब्जेक्ट वाइज जारी हुई मार्किंग स्कीम, यहां करें चेक

ऐप पर पढ़ें

CBSE Board Exams 2024: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए सब्जेक्ट वाइज मार्क्स के लिए डिटेल्स जारी कर दी है।

इच्छुक उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर पीडीएफ फाइल देख सकते हैं। कक्षा 10वीं में 83 विषयों और कक्षा 12वीं में 121 विषयों के लिए मार्किंग स्कीम जारी की गई है।

जो छात्र आने वाली सीबीएसई बोर्ड 2024 कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें बता दें, बोर्ड ने दोनों कक्षाओं के लिए सब्जेक्ट वाइज मार्किंग स्कीम की पीडीएफ फाइल जारी कर दी है।

आधिकारिक नोटिस में प्रत्येक विषय के लिए आवंटित किए अधिकतम विषयों की जानकारी दी गई है। इसमें लिखा है, "लिस्ट में दिए गए डिटेल्स के अनुसार थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट के लिए 100 मार्क्स की परीक्षा होगी"

CBSE SUBJECT-WISE MARKS BREAKDOWN: ऐसे चेक कर सकेंगे मार्किंग स्कीम

स्टेप 1- सबसे पहले सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर दिखाई गए ‘Main Website’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब "LATEST@CBSE" टैब के नीचे ‘Circular regarding Bifurcation of Marks for Practical/Project/Internel Assessment Examination (3.00 MB) 30/10/2023.’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब पीडीएफ फाइल खुलेगी। यहां आप मार्किंग स्कीम देख सकते हैं।

स्टेप 5- आप चाहें तो पीडीएफ फाइल का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

जानें- कब जारी होगी 10वीं-12वीं की डेटशीट

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए डेटशीट जारी कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेटशीट इस महीने के अंत तक जारी हो सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से सीबीएसई ने परीक्षा की तारीख और समय की घोषणा नहीं की गई है।

एक बार डेटशीट जारी होने के बाद, छात्र 2024 के लिए बोर्ड परीक्षा शेड्यूल आधिकारिक सीबीएसई वेबसाइट cbse.gov.in पर देख सकते हैं। इसके अलावला छात्रों के उपयोग के लिए डेटशीट उनके स्कूलों में भी उपलब्ध होगी। सीबीएसई आमतौर पर परीक्षा शुरू होने से लगभग दो महीने पहले कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें जारी करता है। बता दें, पिछले साल, उन्होंने ये डेटशीट 29 दिसंबर को जारी की थी। वहीं सीबीएसई अधिकारियों ने 2024 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा की तारीख पहले ही शेयर कर दी हैं। इस जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने वाली हैं।