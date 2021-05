CBSE Board Exam 2021: परीक्षा को लेकर असमंजस में छात्र, परीक्षा रद करने की मांग को लेकर ट्विटर पर चलाया #cancelboardexams

CBSE Board Exam 2021: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षा कराए जाने को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं होने से छात्रों, अभिभावकों में असमंजस की स्थिति है। कई छात्रों व अभिभावकों का कहना है कि सरकार को जो भी निर्णय लेना है ले ले लेकिन दुविधा होने से छात्रों पर काफी मानसिक असर हो रहा है। यही नहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा हो या नहीं इसको लेकर अब भी अभिभावकों व छात्रों की राय एक नहीं है।

उधर जैसे ही परीक्षा को लेकर बैठक शुरू हुई उसके थोड़ी देर बाद से ही सोशल मीडिया पर कैंसिल सीबीएसई एग्जाम (#cancelboardexams) हैशटैग एक बार फिर ट्रेंड करने लगा। इस हैशटैग के बाद सीबीएसई हैशटैग के साथ लोग ट्वीट करने लगे। अधिकांश ट्वीटर यूजर परीक्षा कराने के पक्ष में नहीं हैं। उनका कहना है कि सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। कुछ ट्वीटर यूजर का कहना है कि रविवार की बैठक ने छात्रों के सामने और असमंजस की स्थिति पैदा की है। ट्वीटर यूजर अनुराग त्यागी लिखते हैं कि जब मामले चरम पर हैं और संसाधन का अभाव है ऐसे में परीक्षा कराने का फैसला छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

एक और यूजर अमित चौधरी लिखते हैं कि इससे हमारी एंजाइटी बढ़ी है और हम एक बार फिर परीक्षा की होगी या नहीं होगी इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं।

वहीं छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने वीडियो जारी कर कहा है कि सरकार की बैठक ने छात्रों को असमंजस में डाल दिया है। हमारी मांग है कि सरकार छात्रों को प्रमोट करे। 12वीं के अधिकांश छात्रों की आयु 18 वर्ष से कम है ऐसे में बिना टीका के उनको परीक्षा के लिए भेजना उचित नहीं है।

कुछ यूजर्स ने मजाकिया लहजे में मीम्स भी शेयर कर रहे हैं -

We All Have Fight For This Happiness After The Exam Cancellations..... So Tweet More And More Guys That Government Have To Listen Our voice #cancelboardexams pic.twitter.com/odDqgjHyL3