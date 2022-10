CBSE Single Girl Child Scholarship: शुरू हुए आवेदन, ऐसे भरना है फॉर्म

CBSE Single Girl Child Scholarship 2022: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 14 अक्टूबर, 2022 को सीबीएसई सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2022 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। कक्षा 10वीं के उम्मीदवार सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे सीबीएसई की आधिकारिक साइट cbse.gov के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर, 2022 तक है। स्कूल द्वारा आवेदन का वेरिफिकेशन 21 अक्टूबर से 21 नवंबर, 2022 तक किया जाएगा।

कौन स्कॉलरशिप के लिए कर सकता है आवेदन

सिंगल गर्ल स्कॉलरशिप योजना की पात्रता यह है कि छात्र को सीबीएसई से संबद्ध स्कूल से 10वीं कक्षा पास करनी होती है और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 10 और 12 में शिक्षा प्राप्त करनी होती है। साथ ही, वे छात्राएं जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने कक्षा 10 में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, और जिनकी ट्यूशन शैक्षणिक वर्ष के दौरान प्रति माह 1,500 से अधिक नहीं है, वे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिल हैं।

- यहां देखें आधिकारिक नोटिफिकेशन

स्कॉलरशिप को एक वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत (renewed) किया जाएगा। सीबीएसई ने कहा कि सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए सीबीएसई मेरिट स्कॉलरशिप योजना का उद्देश्य लड़कियों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने और मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

यानी कक्षा 11 के सफल समापन और छात्र ने कक्षा 11 में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और कक्षा 12 में प्रमोट किया है। कोई ऑफ़लाइन आवेदन / अनुरोध की हार्डकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिक संबंधित डिटेल्स के लिए उम्मीदवार सीबीएसई की आधिकारिक साइट देख सकते हैं।

single girl child scholarship: जानें- कैसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in. पर जाएं।

स्टेप 2- " scholarships" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3-“Guidelines and Application Forms 2022/Apply Online” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- ‘Single Girl Child Scholarship - 2022’ लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5-अब “CBSE Merit Scholarship Scheme for Single Girl Child of Class X for Renewal” लिंक पर क्लिक करना है।

स्टेप 6-आवेदन भरने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी।

स्टेप 7-फॉर्म जमा करने से पहले सभी डिटेल्स चेक करें।

स्टेप 8-जमा करने के बाद, स्कूल छात्र के SGCS-X आवेदन को वेरिफाई करेगा।