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CBSE Class 12 Result 2019: जानें किस राज्य में किसने किया टॉप

CBSE Result

CBSE 12th Result 2019 : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12 वीं कक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया जिसमें लड़कियां, लड़कों के मुकाबले अव्वल रहीं। 12वीं कक्षा के परिणामों में तिरूवनंतपुरम क्षेत्र में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। बोर्ड एक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 88.70 रहा जो लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत 79.40 के मुकाबले नौ प्रतिशत अधिक है। ट्रांसजेंडरों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.3 रहा। बोर्ड के तिरूवनंतपुरम क्षेत्र का उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक 98.20 प्रतिशत रहा। इसके बाद चेन्नई में 92.93 प्रतिशत और दिल्ली में 91.87 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए।

दिल्ली में पिछले साल के 89 प्रतिशत के मुकाबले उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत इस साल अधिक रहा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विदेश में स्थित स्कूलों में भी उत्तीर्ण प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह पिछले साल के 94.94 प्रतिशत के मुकाबले इस साल का 95.43 प्रतिशत रहा। 

यहां देखें CBSE स्टेट वाइज टॉपर की लिस्ट

ARUNACHAL PRADESH  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 3618559 SAMIKSHA ROY KENDRIYA VIDYALAYA NO-1 ITANAGAR AP 476 AL  
2 3605241 DUYU NAMA GREEN MOUNT SCHOOL SEC-F ITANAGAR AP 474 AL  
3 3605043 GANGTE ROSHNI DONYI POLO VIDYA BHAWAN ITANAGAR AP 473 AL  
4 3618366 DEEPSHIKHA BARMAN VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA NIRJULI AP 473 AL  
             
ASSAM  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 3623295 TUSHAR TAYAL ARMY PUBLIC SCHOOL SOLMARA ASSAM 495 AM  
2 3629241 IMCHARENLA LONGCHAR DELHI PUBLIC SCHOOL GUWAHATI ASSAM 494 AM  
3 3624068 ANUBHAV PALASH BAISHYA GURUKUL GRAMMAR SCHOOL GUWAHATI ASSAM 492 AM  
4 3629367 DEVISHI SARAWGI ROYAL GLOBAL SCHOOL BETKUCHI GUWAHATI ASSAM 492 AM  
             
A & N ISLAND  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4681839 ADARSH ILANGO CARMEL SR SEC SCH PHOENIXBAY HADDO PORTBLAIR A&N 489 AN  
2 4681560 SABAA BEGUM NAVY CHILDREN SCHOOL MINNIE BAY PORT BLAIR A&N 487 AN  
3 4680226 K ANISHA GOVT MODEL SR SEC SCHOOL ABERDEEN PORT BLAIR A&N 478 AN  
             
ANDHRA PRADESH  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4651892 SRISHTI LAHIRI NAVY CHILDREN SCH. NAUSENABAGH VISAKHAPATNAM AP 487 AP  
2 4651907 CHITRANGADA SINGH NAVY CHILDREN SCH. NAUSENABAGH VISAKHAPATNAM AP 487 AP  
3 4654402 SWASTIK RAJ BEHERA VIKAS VIDYANIKETAN VISAKHAPATNAM AP 487 AP  
4 4656285 SURAJ SUKLA BAIDYA KENDRIYA VIDYALAYA No.2 NAUSENABAGH VIZAG AP 486 AP  
5 4656749 PYDA HARI SUNDAR DELHI PUBLIC SCHOOL NIDAMANURU VIJAYAWADA AP 486 AP  
6 4657733 SAMBHAVI GOLLAPUDI SRI SATHYA SAI HR SEC SCHOOL PRASANTHINILAYAM AP 486 AP  
7 4657736 SUJANAA SHAARADAA SAI SRI SATHYA SAI HR SEC SCHOOL PRASANTHINILAYAM AP 486 AP  
8 4657778 M APARNAA SRI SATHYA SAI HR SEC SCHOOL PRASANTHINILAYAM AP 486 AP  
9 4658843 KHRITHICK RAJA R A BHARATIYA VIDYA BHAWANS RES PUB SCH NAMAVARAM EG 485 AP  
             
BIHAR  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 7654729 MARYAM RAZA KHAN NOTRE DAME ACADEMY PO PATLIPUTRA PATNA BIHAR 489 BR  
2 7630073 RAGHAV JHUNJHUNWALA G D MOTHER INTNL SCHOOL MUZAFFARPUR BIHAR 487 BR  
3 7638688 RAGHAV TIBREWAL DELHI PUBLIC SCH LODHIPUR SHAHPUR PATNA BIHAR 487 BR  
4 7647228 SARTHAK VATSA LOYOLA HIGH SCH KURJI PO SADAQAT ASHRAM PATNA BR 487 BR  
5 7649287 MD JUNAID MAHMOOD ST MICHAEL'S HIGH SCHOOL PO DIGHA GHAT PATNA BR 487 BR  
6 7605504 JAYANT KUMAR GUPTA S R VIDYA MANDIR MUKUNDPUR BHAGALPUR BIHAR 484 BR  
7 7615011 SHRUTI MEDHA CREANE MEMO HIGH SCHOOL KATARI HILL ROAD GAYA BR 484 BR  
8 7635539 ARMAN KHAN D A V PUBLIC SCHOOL B S E B COLONY PATNA BIHAR 484 BR  
9 7638581 KESHAV KRISHNA DELHI PUBLIC SCH LODHIPUR SHAHPUR PATNA BIHAR 484 BR  
10 7649176 TANISHQ TEJASWI ST MICHAEL'S HIGH SCHOOL PO DIGHA GHAT PATNA BR 484 BR  
11 7654921 ESHA NOTRE DAME ACADEMY PO PATLIPUTRA PATNA BIHAR 484 BR  
12 7654953 SHAKSHI SUMAN NOTRE DAME ACADEMY PO PATLIPUTRA PATNA BIHAR 484 BR  
             
CHATTISGARH  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 6653934 THOMAS JACOB DELHI PUBLIC SCHOOL RISALI SECTOR BHILAI DURG CG 493 CG  
2 6658691 PURNADIP CHAKRABARTI DELHI PUBLIC SCHOOL NTPC JAMNIPALI KORBA CG 490 CG  
3 6664830 RACHIT JAIN BHAVAN`S RK SARDA VIDYA MANDIR BARONDA RAIPUR CG 489 CG  
4 6669843 SAMEER DAS DAV PUBLIC SCHOOL SECL BISHRAMPUR  SURGUJA CG 489 CG  
             
CHANDIGARH  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 2801357 DISHANK JINDAL BHAVAN`S VIDYALAYA SECTOR 27-B CHANDIGARH 497 CH  
2 2801325 ANUSHA NAGAR BHAVAN`S VIDYALAYA SECTOR 27-B CHANDIGARH 494 CH  
3 2813568 ADIT JINDAL D C MONTESSORI SMART SCHOOL MMJ CHANDIGARH UT 494 CH  
4 2795200 KRITI BANSAL CARMEL CONVENT SCHOOL SECTOR 9-B CHANDIGARH 492 CH  
             
DAMAN AND DIU  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4680185 KIRTI LAHOTI COAST GUARD PUBLIC SCHOOL AIRPORT ROAD DAMAN 484 DD  
2 4680128 ASHMIT SINGH COAST GUARD PUBLIC SCHOOL AIRPORT ROAD DAMAN 473 DD  
3 4680140 PARITA  PREMJI MAKVANA COAST GUARD PUBLIC SCHOOL AIRPORT ROAD DAMAN 473 DD  
4 4680171 SALONI  NILESH PATEL COAST GUARD PUBLIC SCHOOL AIRPORT ROAD DAMAN 471 DD  
             
DELHI   
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 9155615 MEHAK TALWAR DELHI PUBLIC SCHOOL SEC-24 PHASE III ROHINI ND 497 DL  
2 9175918 VEERAJ JINDAL VASANT VALLEY SCHOOL VASANT KUNJ NEW DELHI 497 DL  
3 9191740 ARNAV TULI ITL PUBLIC SCHOOL SECTOR 9 DWARKA NEW DELHI 496 DL  
4 9149278 PRANIKA GOEL BAL BHARATI PUBLIC SCHOOL PITAMPURA DELHI 495 DL  
5 9176431 VRISHTI TOKAS DELHI PUB SCH SECT-C PKT-V VASANT KUNJ N DLI 495 DL  
6 9193129 PANYA CHAKRAVARTY THE MOTHERS INTERNATIONAL SCH AUROBINDO MG ND 495 DL  
7 9194715 MOHIKA SHANKAR AMITY INTL. SCHOOL M-BLOCK SAKET NEW DELHI 495 DL  
             
DADAR AND NAGAR HAVELI  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 1618234 GEETANJALI J N VIDYALAYA SILI UT OF DADRA & NAGAR HAVELI 480 DN  
2 1618226 ANJALI DEVI J N VIDYALAYA SILI UT OF DADRA & NAGAR HAVELI 477 DN  
3 1618229 ARPITA CHAURASIYA J N VIDYALAYA SILI UT OF DADRA & NAGAR HAVELI 476 DN  
             
FOREIGN SCHOOLS  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 9100022 MARIAM ROSE V GREGORY THE INDIAN SCHOOL P.BOX 558 ISA TOWN BAHRAIN 490 FS  
2 9105753 ATUL ACHARYA INDIAN SCHOOL NORTH AL GHUBRA SULT. OF OMAN 490 FS  
3 9110879 SANJANA REJI KALLINGAL GEMS OUR OWN ENG HIGH SCH P.BOX 3004 DUBAI UAE 490 FS  
4 9111744 VEERA VENKATA RAMPRAJWAL THE INDIAN HIGH SCH P.BOX NO 106 DUBAI UAE 490 FS  
5 9113517 PARIN DEVANG JOSHI ABU DHABI INDIAN SCH P.B.46492 ABU DHABI UAE 489 FS  
6 9113850 KARTHIK VISWANATHAN ASIAN INTL. PVT SCHOOL RUWAIS ABU DHABI U A E 489 FS  
7 9100987 BHADRA PISHARASIAR NEW MILLENNIUM SCHOOL MANAMA KINGDOM OF BAHRAIN 488 FS  
8 9103804 APARNA SHINE GULF INDIAN SCH P.BOX 7879 FAHAHEEL KUWAIT 488 FS  
9 9107518 MEGHA MARIAM GEORGE DOHA MODERN INDIAN SCH DOHA QATAR ABU HAMOUR RD 488 FS  
10 9107944 DITHI DINESAN MES INDIAN SCH PB3453 DOHA QATAR ARABIAN GULF 488 FS  
11 9109426 ANKITHA ANIL BRIGHT RIDERS SCHOOL P.O.BOX-39665 ABU DHABI UAE 488 FS  
12 9111555 JAYASHREE GOPALAKRISHNAN IYER THE INDIAN HIGH SCH P.BOX NO 106 DUBAI UAE 488 FS  
             
GOA  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4679845 RACHAEL FLORA RODRIGUES VIDYA VIKAS ACADEMY VVM CAMPUS MARGAO GOA 482 GO  
2 4679645 NIHAAN MOHAMMED NAVY CHILDREN SCHOOL NOFRA-I DABOLIM VASCO GOA 481 GO  
3 4679598 HARSH NAVY CHILDREN SCHOOL NOFRA-I DABOLIM VASCO GOA 480 GO  
4 4679658 MANSHI NAGAR NAVY CHILDREN SCHOOL NOFRA-I DABOLIM VASCO GOA 480 GO  
5 4679744 MADHURA MANOJ OTURKAR KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 VASCO-DA-GAMA GOA 480 GO  
             
GUJARAT  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 1605072 PARTH SUDESH CHOWDHARY DELHI PUBLIC SCHOOL KALALI VADODARA GUJARAT 494 GT  
2 1613904 BHUMIKA JAYESH AHUJA DELHI PUBLIC SCHOOL DUMAS CHORYASI SURAT GUJ 494 GT  
3 1614365 SHREYA BERIWALA SHREEYADEVI BHAGIRATH R M V P DUMAS RD SURAT GUJ 494 GT  
4 1602247 HETAV PANDYA THE NEW TULIP INT SCHOOL BOPAL AHMEDABAD GUJ 491 GT  
5 1606787 BHOJWANI KIRAN SARVANAMAN VIDYA MANDIR ZADESHWAR BHARUCH GUJ. 491 GT  
6 1613121 SIDDHARTH BORDERWALA ATMIYA VIDYA MANDIR KAMREJ SURAT GUJ 491 GT  
7 1605079 SHAILY VINOD NIHALANI DELHI PUBLIC SCHOOL KALALI VADODARA GUJARAT 490 GT  
8 1613820 RAMSWAROOP SANJAY AGARWAL DELHI PUBLIC SCHOOL DUMAS CHORYASI SURAT GUJ 490 GT  
9 1616048 SHLOKA BHUWALKA S D JAIN MODERN SCH U M ROAD SURAT GUJARAT 490 GT  
             
HARYANA  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 2650817 BHAVYA B R S K INTERNATIONAL PUB SCH SAFIDON JIND HRY 498 HA  
2 2641783 RUBANI CHEEMA VIDYA DEVI JINDAL SCHOOL HISAR HARYANA 497 HA  
3 2635089 AAKRITI KIRAN AMITY INTL. SCHOOL SEC 46 GURGAON HRY 496 HA  
4 2641736 GRACY SINGH VIDYA DEVI JINDAL SCHOOL HISAR HARYANA 496 HA  
5 2686839 DAKSHITA SCHOLARS ROSARY HIGH SCHOOL VILL BOHAR ROHTAK HR 496 HA  
             
HIMACHAL PRADESH  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 2785560 PARTH SAINI ST LUKE`S SR SEC SCHOOL SOLAN HP 497 HP  
2 2779419 PUSHPDEEP SINGH NOORPUR PUBLIC SCHOOL NOORPUR DT. KANGRA HP 494 HP  
3 2781955 SAMAKSH DHORTA D A V PUBLIC SCHOOL SECTOR - IV NEW SHIMLA HP 491 HP  
             
JHARKHAND  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 7696116 AKSHAT AGARWAL DAV PUBLIC SCHOOL CANARY HILL ROAD HAZARIBAGH JH 490 JH  
2 7679659 TANISH BANSAL HOLY CROSS SCHOOL BALIDIH B S CITY BOKARO JH 489 JH  
3 7673154 NEEKETA SINHA DAV PUBLIC SCHOOL SECTOR-IV B S CITY BOKARO JH 488 JH  
4 7694334 ADITYA PRAKASH B N S DAV PUB SCHOOL BULAKI RD GIRIDIH JHARKHAND 488 JH  
5 7705589 JARUBII AKANKSHA JAWAHAR VIDYA MANDIR SHYAMALI RANCHI JH 488 JH  
             
JAMMU AND KASHMIR  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 2789201 VIVEK KUMAR B S F SR SEC SCHOOL PALAURA CAMP JAMMU J&K 489 JK  
2 2790095 MUSKAAN JAMWAL K V NO. 1 GANDHI NAGAR JAMMU J&K 488 JK  
3 2787949 MEHAK SHARMA ARMY SCHOOL SATWARI JAMMU CANTT J&K 486 JK  
             
KARNATAKA  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4641094 JEFFIN BIJU SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL BANGALORE KARNATAKA 493 KK  
2 4641856 ANANYA R BURLI BGS NATIONAL PUB SCH BANNERGHATTA RD BANGALORE 493 KK  
3 4634503 APARNA A GUPTE NATIONAL PUBLIC SCHOOL INDIRA NAGAR BANGALORE KK 492 KK  
4 4635588 PRAKHAR GOEL PSBB LEARNING LEADERSHIP ACADEMY BANGALORE KK 492 KK  
5 4638515 KAUSTUBH ROY NATIONAL PUB SCH KORAMANGALA BANGALORE KK 491 KK  
             
KERELA  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4807674 MAALAVIKA A BELIEVERS CHURCH RES SCH KUTTAPUZHA TIRUVALLA KL 496 KL  
2 4834382 VARSHA VIJAY KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 WEST HILL PO CALICUT KL 496 KL  
3 4800883 B R NEERAJ ST.THOMAS CENTRAL SCH MUKKOLAKKAL TRIVANDRUM KL 495 KL  
4 4809995 MANAV S ST.MARY RES CEN SCH POONTHOPPU WARD ALLEPPEY KL 495 KL  
5 4823362 SUSAN MARIA MATHEW VISWAJYOTHI PUBLIC SCHOOL ANGAMALY ERNAKULAM KL 495 KL  
6 4830724 ANNU JOHNSON DEVAMATHA C M I PUB SCH THIRUVAMBADY THRISSUR KL 495 KL  
7 4831836 ANJANA S VYASA VIDYA PEETHOM KALLEKKAD PO PALGHAT KERALA 495 KL  
8 4804535 VAISHNAVI M KENDRIYA VIDYALAYA PATTOM TRIVANDRUM KERALA 494 KL  
9 4820026 ANVY SUSAN SABU TOC H PUBLIC SCH TOC H NAGAR VYTTILA COCHIN KL 494 KL  
10 4820952 DARSANA R BHAVANS ADARSHA VIDYALAYA KAKKANAD KOCHI KERALA 494 KL  
11 4830230 VINEETH  R B V B VIDYA MANDIR ERAVIMANGALAM PO TRICHUR KL 494 KL  
12 4833583 ANUSMITA BISWAS SPRING VALLEY SCHOOL NIT CALICUT CAMPUS KERALA 494 KL  
13 4836947 HRIDIKA  K  V SREE SANKARA VIDYAPEETAM SCH MATTANUR KANNUR KL 494 KL  
             
LAKSHADWEEP  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4838136 MOHAMMED AFROZ HUSSAIN KK KENDRIYA VIDYALAYA KAVARATTI LAKSHADWEEP (U T) 478 LD  
2 4838133 NAVANEETHA S R JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MINICOY LAKSHADWEEP 440 LD  
3 4838138 SAHIL HASSAN VM KENDRIYA VIDYALAYA KAVARATTI LAKSHADWEEP (U T) 417 LD  
             
MEGHALAYA  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 3632446 DEESHANT  BHATTACHARJEE ARMY PUBLIC SCHOOL SHILLONG MEGHALAYA 483 MG  
2 3632443 ANINDITA  GUHA ARMY PUBLIC SCHOOL SHILLONG MEGHALAYA 477 MG  
3 3632573 ALLENBE  RUSTON KHARBANI KENDRIYA VIDYALAYA NEHU SHILLONG MEGHALAYA 477 MG  
4 3631978 ARADHIKA PAUL BSF SR SEC SCHOOL UMPLING SHILLONG MEGHALAYA 473 MG  
5 3632331 BAHNISHIKHA  BISWAS ARMY PUBLIC SCHOOL SHILLONG MEGHALAYA 473 MG  
6 3632418 DEEPA  BAIRI ARMY PUBLIC SCHOOL SHILLONG MEGHALAYA 473 MG  
7 3632428 KUSHAGRA  KAPOOR ARMY PUBLIC SCHOOL SHILLONG MEGHALAYA 473 MG  
             
MANIPUR  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 3633887 RAJBANS HUIDROM KENDRIYA VIDYALAYA LAMPHELPET IMPHAL MANIPUR 475 MN  
2 3634106 PRATIK AGARWAL UNACCO SCHOOL KHONGMAN MANIPUR 473 MN  
3 3633889 PRAVINA KHURAIJAM KENDRIYA VIDYALAYA LAMPHELPET IMPHAL MANIPUR 470 MN  
4 3635592 RUBY NEMNGAIKIM HAOKIP RAYBURN HIGH SCHOOL MANIPUR 470 MN  
             
MADHYA PRADESH  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 1724680 DIVJOT SAWHNEY ARMY PUBLIC SCHOOL THE MALL ROAD MHOW  M P 496 MP  
2 1720160 LICHI SHARMA THE SICA SR. SEC. SCH SCHEME NO 78 DT INDORE MP 495 MP  
3 1692350 ZAINAB SAIFEE DEMONSTRATION SCH SHYAMLA HILLS BHOPAL M P 493 MP  
             
MAHARASHTRA  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4676552 SHASHANK NAG DAV PUBLIC SCHOOL NEW PANVEL NAVI MUMBAI MR 494 MR  
2 4668541 SREYASHI SAHA THE JAIN INTERNATIONAL SCHOOL FEATERI NAGPUR MR 492 MR  
3 4675052 ANOOSHEH ZAHRA MIRKHUSHAL ARMY PUBLIC SCHOOL SOUTHERN COMMAND PUNE MR 492 MR  
4 4675856 SHAGUN DUBEY KENDRIYA VIDYALAYA N.D.A KHADAKVASLA PUNE MR 492 MR  
5 4661079 SHIFA FAIYAZ THOKAN DELHI PUBLIC SCHOOL NAVI MUMBAI MAHARASHTRA 491 MR  
6 4675923 HIMANSU MAURYA KENDRIYA VIDYALAYA No 3 9-BRD A F S PUNE MR 491 MR  
             
MIZORAM  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 3639241 JANAM SUPRIYA KENDRIYA VIDYALAYA AIZAWL MIZORAM 465 MZ  
2 3639233 JOHAN LALRINDIKA KENDRIYA VIDYALAYA AIZAWL MIZORAM 453 MZ  
3 3639505 MD  AHMED HASSAN KENDRIYA VIDYALAYA TANHRIL MIZORAM 445 MZ  
             
NAGALAND  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 3640422 SHRUTI JAIN DELHI PUBLIC SCHOOL 2.5 MILE DIMAPUR NAGALAND 484 NL  
2 3639545 KARTIKEYA CHANDRA KENDRIYA VIDYALAYA DIMAPUR NAGALAND 477 NL  
3 3640035 Megha Singhania Agarwal LIVINGSTONE FOUNDATION H S SCHOOL   NAGALAND 477 NL  
4 3640359 KETIYALA IMCHEN DELHI PUBLIC SCHOOL 2.5 MILE DIMAPUR NAGALAND 477 NL  
5 3640189 AKUMJUNG I PONGEN G RIO SCHOOL HIGH SCHOOL AREA KOHIMA NAGALAND 476 NL  
6 3640228 S BONGAI PANJA G RIO SCHOOL HIGH SCHOOL AREA KOHIMA NAGALAND 476 NL  
             
ODISHA  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 6607924 SHALINI SHEETAL THE MOTHER`S PUBLIC SCH UNIT 1 BBSR KHORDHA OD 491 OD  
2 6612216 MEERA UPASANA DAV PUB SCHOOL CHANDRASEKHARPUR BHUBANESWAR OD 490 OD  
3 6614963 SUNDEEP CHAND KENDRIYA VIDYALAYA PURI OD 490 OD  
4 6612200 ANKITA SAREEN DAV PUB SCHOOL CHANDRASEKHARPUR BHUBANESWAR OD 489 OD  
             
PUNJAB  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 2731871 RAJAS BHATT ARMY PUBLIC SCHOOL JALANDHAR CANTT PUNJAB 495 PB  
2 2740793 VINAYKA SHARMA ATAM DEVKI NIKETAN KIDWAI NAGAR DT LUDHIANA PB 495 PB  
3 2710710 NAVNEET KAUR DELHI PUBLIC SCHOOL BATHINDA PB 494 PB  
4 2710769 HUNARDEEP KAUR THE MILLENNIUM SCHOOL KOTSHAMIR BATHINDA 494 PB  
5 2715678 PRACHI  GOYAL OM PARKASH BANSAL MODERN SCH MANDI GOBINDGARH PB 493 PB  
6 2716708 SUKRITI MANN GOBINDGARH PUBLIC SCHOOL MANDI GOBINDGARH PB 493 PB  
7 2756531 GRACE GILL DOON INTL SCH SECTOR-69 SAS NAGAR MOHALI PB 493 PB  
8 2773491 JATIN JINDAL D A V PUB SCH COLLEGE RD SUNAM DT SANGRUR PUNJAB 493 PB  
             
PUDUCHERRY  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4632835 P SWETHA KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 JIPMER CAMPUS PUDUCHERRY 482 PO  
2 4633948 SAILABH KUANR ADITYA VIDYASHRAM PORAIYUR VILLIANUR PUDUCHERRY 481 PO  
3 4632914 SNEHA A S KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 JIPMER CAMPUS PUDUCHERRY 480 PO  
4 4633436 TRISHLA  JAIN  R THE STUDY SCHOOL MATHUR ROAD KALAPET PUDUCHERRY 480 PO  
5 4633957 THIRUVARASAN  P ADITYA VIDYASHRAM PORAIYUR VILLIANUR PUDUCHERRY 480 PO  
             
RAJASTHAN  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 1622657 TISHA GUPTA ST ANSELM'S SCHOOL DELHI ROAD ALWAR RAJASTHAN 497 RJ  
2 1661757 STUTI SHITAL KHANDWALA DISHA DELPHI PUBLIC SCHOOL LADPURA KOTA RAJ 494 RJ  
3 1665415 ATREYA GOSWAMI BHAGAT PUBLIC SR SEC SCHOOL LADURA KOTA RAJ 494 RJ  
4 1670930 ARPIT CHAUHAN MAA BHARTI SR SEC SCHOOL TALWANDI KOTA RAJASTHAN 494 RJ  
5 1685971 JATIN TALREJA ST GREGORIOS SR SEC SCH KHUSHAL BAGH UDAIPUR 494 RJ  
6 1678125 MUSKAN  AGARWAL MODY INST OF EDN & RESEARCH LAXMANGARH DT SIKAR 493 RJ  
             
SIKKIM  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 3643060 BISWADEEP SHARMA GOVT SIR T N SR SEC SCHOOL GANGTOK   EAST-SIKKIM 470 SM  
2 3644064 SUKANYA DAS HOLY CROSS SCHOOL TADONG SIKKIM 470 SM  
3 3644018 DEEPAK CHAND RAMOLA HOLY CROSS SCHOOL TADONG SIKKIM 465 SM  
4 3644038 PREETI ADHIKARI HOLY CROSS SCHOOL TADONG SIKKIM 465 SM  
5 3645995 BANDITA CHHETRI J N V RAVANGLA SOUTH SIKKIM 465 SM  
6 3647727 BHUMIKA SHARMA J N V ROTHAK SIKKIM 464 SM  
             
TRIPURA  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 3649719 DEBOJYOTI PAUL KENDRIYA VIDYALAYA PANISAGAR NORTH TRIPURA 485 TA  
2 3649458 NISHAN BISWAS PRANAVANANDA VIDYA MANDIR KANCHAN PALLI TRIPURA 481 TA  
3 3649501 KRISHNARPITA DEBNATH PRANAVANANDA VIDYA MANDIR KANCHAN PALLI TRIPURA 481 TA  
4 3649611 HRITURIMA BAIDYA MODERN HR SEC SCHOOL MOLAY NAGAR WEST TRIPURA 481 TA  
5 3649446 BISHAL MUKHOPADHYAY PRANAVANANDA VIDYA MANDIR KANCHAN PALLI TRIPURA 480 TA  
             
TELENGANA  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4647528 AYITRI MUKHERJEE P OBUL REDDY PUB SCH JUBILEE HILLS HYDERABAD TL 489 TL  
2 4648944 AKHILA AJAY KUMAR DELHI PUBLIC SCHOOL HYDERABAD RR DIST TELANGANA 489 TL  
3 4646906 SAMIKSHA YADAV ARMY PUBLIC SCHOOL BOLARUM SECUNDERABAD TL 488 TL  
4 4646910 JASNOOR KAUR ARMY PUBLIC SCHOOL BOLARUM SECUNDERABAD TL 487 TL  
             
TAMIL NADU  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 4605212 G KARTHIK BALAJI P S B B SR SEC SCHOOL K K NAGAR CHENNAI TN 497 TN  
2 4602213 SHREYA MUNDHRA ARMY PUBLIC SCHOOL NANDAMBAKKAM CHENNAI TN 496 TN  
3 4603859 URVIJA CHELLAM VIDYA MANDIR SR SEC SCH MYLAPORE CHENNAI TN 495 TN  
             
UTTRAKHAND  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 5813971 GAURANGI CHAWLA NIRMAL ASHRAM DEEPMALA P PUB SCH RISHIKESH UK 498 UK  
2 5813028 PIYUSH KUMAR JHA OAK GROVE SCHOOL P O JHARIPANI DEHRADUN UK 497 UK  
3 5825423 SHREYA PANDE A V BIRLA INST OF LEARNING HALDWANI NAINITAL UK 497 UK  
4 5839085 SOFIA BHARDWAJ KENDRIYA VIDYALAYA UTTARKASHI UK 496 UK  
             
             
             
Uttar pradesh   
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 5875675 HANSIKA SHUKLA DELHI PUBLIC SCHOOL MEERUT RD GHAZIABAD UP 499 UP  
2 5910611 KARISHMA ARORA S D PUBLIC SCHOOL MUZAFFARNAGAR UP 499 UP  
3 5740361 AISHWARYA KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 RAE BARELI UP 498 UP  
4 5708357 AYUSHI UPADHYAY LUCKNOW PUBLIC SCH SOUTH CITY LUCKNOW UP 497 UP  
5 5855014 GARIMA SHARMA VISHWA BHARATI PUB SCH SEC28 ARUN VIHAR NOIDA UP 497 UP  
6 5857523 IBADAT SINGH BAKSHI APEEJAY SCHOOL SECTOR-16 A NOIDA G B NAGAR UP 497 UP  
7 5875452 ARPIT MAHESHWARI DELHI PUBLIC SCHOOL MEERUT RD GHAZIABAD UP 497 UP  
8 5885806 AISHNA JAIN S A J SCHOOL SEC-14C VASUNDHRA GHAZIABAD UP 497 UP  
9 5885817 PRAGYA KHARKWAL S A J SCHOOL SEC-14C VASUNDHRA GHAZIABAD UP 497 UP  
10 5894834 ANANYA GOEL K L INTNL SCH SOMDUTT VIHAR GARH RD MEERUT UP 497 UP  
11 5902871 DIVYA AGGARWAL MEERUT PUB GIRLS SCH SHASTRI NAGAR MEERUT UP 497 UP  
12 5902914 VANSHIKA BHAGAT MEERUT PUB GIRLS SCH SHASTRI NAGAR MEERUT UP 497 UP  
             
West Bengal  
SRNO. RRoll CName NameOfSchool Tmrk State  
1 6636670 DEBANJAN DAS SOUTH POINT HIGH SCHOOL BALLYGUNGE PLACE KOLKATA 493 WB  
2 6634775 SHIKHA MAHESHWARI ASHOK HALL GIRLS HR SEC SCH KOLKATA WB 491 WB  
3 6623448 SOHAM MISTRI HEM SHEELA MODEL SCH DURGAPUR BURDWAN WB 490 WB  
4 6636886 SOUMYADEEP  BHATTACHARJEE BHAVAN S G B KANORIA VIDYA MANDIR S LAKE KOLKATA 490 WB  
             

 

पिछले साल के मुकाबले इस साल 12 वीं कक्षा की परीक्षाएं कुछ समय पहले 16 फरवरी को शुरू हुयी थीं। आमतौर पर मई के तीसरे सप्ताह में परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है लेकिन यह भी निर्धारित समय से पहले जारी किया गया है। कक्षा 12 वीं की सीबीएसई परीक्षा में कुल 12.05 लाख छात्र शामिल हुये थे और उत्तीर्ण प्रतिशत में 0.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 

कक्षा 12 वीं की सीबीएसई परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र शामिल हुये थे। 

 

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  • Web Title:CBSE 12th Result 2019: here is cbse class 12 state wise topper list

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