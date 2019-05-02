CBSE Class 12 Result 2019: जानें किस राज्य में किसने किया टॉप

CBSE 12th Result 2019 : केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 12 वीं कक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया जिसमें लड़कियां, लड़कों के मुकाबले अव्वल रहीं। 12वीं कक्षा के परिणामों में तिरूवनंतपुरम क्षेत्र में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत सबसे अधिक रहा। बोर्ड एक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ''लड़कियों के उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 88.70 रहा जो लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत 79.40 के मुकाबले नौ प्रतिशत अधिक है। ट्रांसजेंडरों का उत्तीर्ण प्रतिशत 83.3 रहा। बोर्ड के तिरूवनंतपुरम क्षेत्र का उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक 98.20 प्रतिशत रहा। इसके बाद चेन्नई में 92.93 प्रतिशत और दिल्ली में 91.87 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए।
दिल्ली में पिछले साल के 89 प्रतिशत के मुकाबले उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत इस साल अधिक रहा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विदेश में स्थित स्कूलों में भी उत्तीर्ण प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और यह पिछले साल के 94.94 प्रतिशत के मुकाबले इस साल का 95.43 प्रतिशत रहा।
यहां देखें CBSE स्टेट वाइज टॉपर की लिस्ट
|ARUNACHAL PRADESH
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|3618559
|SAMIKSHA ROY
|KENDRIYA VIDYALAYA NO-1 ITANAGAR AP
|476
|AL
|2
|3605241
|DUYU NAMA
|GREEN MOUNT SCHOOL SEC-F ITANAGAR AP
|474
|AL
|3
|3605043
|GANGTE ROSHNI
|DONYI POLO VIDYA BHAWAN ITANAGAR AP
|473
|AL
|4
|3618366
|DEEPSHIKHA BARMAN
|VIVEKANANDA KENDRA VIDYALAYA NIRJULI AP
|473
|AL
|ASSAM
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|3623295
|TUSHAR TAYAL
|ARMY PUBLIC SCHOOL SOLMARA ASSAM
|495
|AM
|2
|3629241
|IMCHARENLA LONGCHAR
|DELHI PUBLIC SCHOOL GUWAHATI ASSAM
|494
|AM
|3
|3624068
|ANUBHAV PALASH BAISHYA
|GURUKUL GRAMMAR SCHOOL GUWAHATI ASSAM
|492
|AM
|4
|3629367
|DEVISHI SARAWGI
|ROYAL GLOBAL SCHOOL BETKUCHI GUWAHATI ASSAM
|492
|AM
|A & N ISLAND
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4681839
|ADARSH ILANGO
|CARMEL SR SEC SCH PHOENIXBAY HADDO PORTBLAIR A&N
|489
|AN
|2
|4681560
|SABAA BEGUM
|NAVY CHILDREN SCHOOL MINNIE BAY PORT BLAIR A&N
|487
|AN
|3
|4680226
|K ANISHA
|GOVT MODEL SR SEC SCHOOL ABERDEEN PORT BLAIR A&N
|478
|AN
|ANDHRA PRADESH
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4651892
|SRISHTI LAHIRI
|NAVY CHILDREN SCH. NAUSENABAGH VISAKHAPATNAM AP
|487
|AP
|2
|4651907
|CHITRANGADA SINGH
|NAVY CHILDREN SCH. NAUSENABAGH VISAKHAPATNAM AP
|487
|AP
|3
|4654402
|SWASTIK RAJ BEHERA
|VIKAS VIDYANIKETAN VISAKHAPATNAM AP
|487
|AP
|4
|4656285
|SURAJ SUKLA BAIDYA
|KENDRIYA VIDYALAYA No.2 NAUSENABAGH VIZAG AP
|486
|AP
|5
|4656749
|PYDA HARI SUNDAR
|DELHI PUBLIC SCHOOL NIDAMANURU VIJAYAWADA AP
|486
|AP
|6
|4657733
|SAMBHAVI GOLLAPUDI
|SRI SATHYA SAI HR SEC SCHOOL PRASANTHINILAYAM AP
|486
|AP
|7
|4657736
|SUJANAA SHAARADAA SAI
|SRI SATHYA SAI HR SEC SCHOOL PRASANTHINILAYAM AP
|486
|AP
|8
|4657778
|M APARNAA
|SRI SATHYA SAI HR SEC SCHOOL PRASANTHINILAYAM AP
|486
|AP
|9
|4658843
|KHRITHICK RAJA R A
|BHARATIYA VIDYA BHAWANS RES PUB SCH NAMAVARAM EG
|485
|AP
|BIHAR
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|7654729
|MARYAM RAZA KHAN
|NOTRE DAME ACADEMY PO PATLIPUTRA PATNA BIHAR
|489
|BR
|2
|7630073
|RAGHAV JHUNJHUNWALA
|G D MOTHER INTNL SCHOOL MUZAFFARPUR BIHAR
|487
|BR
|3
|7638688
|RAGHAV TIBREWAL
|DELHI PUBLIC SCH LODHIPUR SHAHPUR PATNA BIHAR
|487
|BR
|4
|7647228
|SARTHAK VATSA
|LOYOLA HIGH SCH KURJI PO SADAQAT ASHRAM PATNA BR
|487
|BR
|5
|7649287
|MD JUNAID MAHMOOD
|ST MICHAEL'S HIGH SCHOOL PO DIGHA GHAT PATNA BR
|487
|BR
|6
|7605504
|JAYANT KUMAR GUPTA
|S R VIDYA MANDIR MUKUNDPUR BHAGALPUR BIHAR
|484
|BR
|7
|7615011
|SHRUTI MEDHA
|CREANE MEMO HIGH SCHOOL KATARI HILL ROAD GAYA BR
|484
|BR
|8
|7635539
|ARMAN KHAN
|D A V PUBLIC SCHOOL B S E B COLONY PATNA BIHAR
|484
|BR
|9
|7638581
|KESHAV KRISHNA
|DELHI PUBLIC SCH LODHIPUR SHAHPUR PATNA BIHAR
|484
|BR
|10
|7649176
|TANISHQ TEJASWI
|ST MICHAEL'S HIGH SCHOOL PO DIGHA GHAT PATNA BR
|484
|BR
|11
|7654921
|ESHA
|NOTRE DAME ACADEMY PO PATLIPUTRA PATNA BIHAR
|484
|BR
|12
|7654953
|SHAKSHI SUMAN
|NOTRE DAME ACADEMY PO PATLIPUTRA PATNA BIHAR
|484
|BR
|CHATTISGARH
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|6653934
|THOMAS JACOB
|DELHI PUBLIC SCHOOL RISALI SECTOR BHILAI DURG CG
|493
|CG
|2
|6658691
|PURNADIP CHAKRABARTI
|DELHI PUBLIC SCHOOL NTPC JAMNIPALI KORBA CG
|490
|CG
|3
|6664830
|RACHIT JAIN
|BHAVAN`S RK SARDA VIDYA MANDIR BARONDA RAIPUR CG
|489
|CG
|4
|6669843
|SAMEER DAS
|DAV PUBLIC SCHOOL SECL BISHRAMPUR SURGUJA CG
|489
|CG
|CHANDIGARH
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|2801357
|DISHANK JINDAL
|BHAVAN`S VIDYALAYA SECTOR 27-B CHANDIGARH
|497
|CH
|2
|2801325
|ANUSHA NAGAR
|BHAVAN`S VIDYALAYA SECTOR 27-B CHANDIGARH
|494
|CH
|3
|2813568
|ADIT JINDAL
|D C MONTESSORI SMART SCHOOL MMJ CHANDIGARH UT
|494
|CH
|4
|2795200
|KRITI BANSAL
|CARMEL CONVENT SCHOOL SECTOR 9-B CHANDIGARH
|492
|CH
|DAMAN AND DIU
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4680185
|KIRTI LAHOTI
|COAST GUARD PUBLIC SCHOOL AIRPORT ROAD DAMAN
|484
|DD
|2
|4680128
|ASHMIT SINGH
|COAST GUARD PUBLIC SCHOOL AIRPORT ROAD DAMAN
|473
|DD
|3
|4680140
|PARITA PREMJI MAKVANA
|COAST GUARD PUBLIC SCHOOL AIRPORT ROAD DAMAN
|473
|DD
|4
|4680171
|SALONI NILESH PATEL
|COAST GUARD PUBLIC SCHOOL AIRPORT ROAD DAMAN
|471
|DD
|DELHI
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|9155615
|MEHAK TALWAR
|DELHI PUBLIC SCHOOL SEC-24 PHASE III ROHINI ND
|497
|DL
|2
|9175918
|VEERAJ JINDAL
|VASANT VALLEY SCHOOL VASANT KUNJ NEW DELHI
|497
|DL
|3
|9191740
|ARNAV TULI
|ITL PUBLIC SCHOOL SECTOR 9 DWARKA NEW DELHI
|496
|DL
|4
|9149278
|PRANIKA GOEL
|BAL BHARATI PUBLIC SCHOOL PITAMPURA DELHI
|495
|DL
|5
|9176431
|VRISHTI TOKAS
|DELHI PUB SCH SECT-C PKT-V VASANT KUNJ N DLI
|495
|DL
|6
|9193129
|PANYA CHAKRAVARTY
|THE MOTHERS INTERNATIONAL SCH AUROBINDO MG ND
|495
|DL
|7
|9194715
|MOHIKA SHANKAR
|AMITY INTL. SCHOOL M-BLOCK SAKET NEW DELHI
|495
|DL
|DADAR AND NAGAR HAVELI
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|1618234
|GEETANJALI
|J N VIDYALAYA SILI UT OF DADRA & NAGAR HAVELI
|480
|DN
|2
|1618226
|ANJALI DEVI
|J N VIDYALAYA SILI UT OF DADRA & NAGAR HAVELI
|477
|DN
|3
|1618229
|ARPITA CHAURASIYA
|J N VIDYALAYA SILI UT OF DADRA & NAGAR HAVELI
|476
|DN
|FOREIGN SCHOOLS
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|9100022
|MARIAM ROSE V GREGORY
|THE INDIAN SCHOOL P.BOX 558 ISA TOWN BAHRAIN
|490
|FS
|2
|9105753
|ATUL ACHARYA
|INDIAN SCHOOL NORTH AL GHUBRA SULT. OF OMAN
|490
|FS
|3
|9110879
|SANJANA REJI KALLINGAL
|GEMS OUR OWN ENG HIGH SCH P.BOX 3004 DUBAI UAE
|490
|FS
|4
|9111744
|VEERA VENKATA RAMPRAJWAL
|THE INDIAN HIGH SCH P.BOX NO 106 DUBAI UAE
|490
|FS
|5
|9113517
|PARIN DEVANG JOSHI
|ABU DHABI INDIAN SCH P.B.46492 ABU DHABI UAE
|489
|FS
|6
|9113850
|KARTHIK VISWANATHAN
|ASIAN INTL. PVT SCHOOL RUWAIS ABU DHABI U A E
|489
|FS
|7
|9100987
|BHADRA PISHARASIAR
|NEW MILLENNIUM SCHOOL MANAMA KINGDOM OF BAHRAIN
|488
|FS
|8
|9103804
|APARNA SHINE
|GULF INDIAN SCH P.BOX 7879 FAHAHEEL KUWAIT
|488
|FS
|9
|9107518
|MEGHA MARIAM GEORGE
|DOHA MODERN INDIAN SCH DOHA QATAR ABU HAMOUR RD
|488
|FS
|10
|9107944
|DITHI DINESAN
|MES INDIAN SCH PB3453 DOHA QATAR ARABIAN GULF
|488
|FS
|11
|9109426
|ANKITHA ANIL
|BRIGHT RIDERS SCHOOL P.O.BOX-39665 ABU DHABI UAE
|488
|FS
|12
|9111555
|JAYASHREE GOPALAKRISHNAN IYER
|THE INDIAN HIGH SCH P.BOX NO 106 DUBAI UAE
|488
|FS
|GOA
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4679845
|RACHAEL FLORA RODRIGUES
|VIDYA VIKAS ACADEMY VVM CAMPUS MARGAO GOA
|482
|GO
|2
|4679645
|NIHAAN MOHAMMED
|NAVY CHILDREN SCHOOL NOFRA-I DABOLIM VASCO GOA
|481
|GO
|3
|4679598
|HARSH
|NAVY CHILDREN SCHOOL NOFRA-I DABOLIM VASCO GOA
|480
|GO
|4
|4679658
|MANSHI NAGAR
|NAVY CHILDREN SCHOOL NOFRA-I DABOLIM VASCO GOA
|480
|GO
|5
|4679744
|MADHURA MANOJ OTURKAR
|KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 VASCO-DA-GAMA GOA
|480
|GO
|GUJARAT
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|1605072
|PARTH SUDESH CHOWDHARY
|DELHI PUBLIC SCHOOL KALALI VADODARA GUJARAT
|494
|GT
|2
|1613904
|BHUMIKA JAYESH AHUJA
|DELHI PUBLIC SCHOOL DUMAS CHORYASI SURAT GUJ
|494
|GT
|3
|1614365
|SHREYA BERIWALA
|SHREEYADEVI BHAGIRATH R M V P DUMAS RD SURAT GUJ
|494
|GT
|4
|1602247
|HETAV PANDYA
|THE NEW TULIP INT SCHOOL BOPAL AHMEDABAD GUJ
|491
|GT
|5
|1606787
|BHOJWANI KIRAN
|SARVANAMAN VIDYA MANDIR ZADESHWAR BHARUCH GUJ.
|491
|GT
|6
|1613121
|SIDDHARTH BORDERWALA
|ATMIYA VIDYA MANDIR KAMREJ SURAT GUJ
|491
|GT
|7
|1605079
|SHAILY VINOD NIHALANI
|DELHI PUBLIC SCHOOL KALALI VADODARA GUJARAT
|490
|GT
|8
|1613820
|RAMSWAROOP SANJAY AGARWAL
|DELHI PUBLIC SCHOOL DUMAS CHORYASI SURAT GUJ
|490
|GT
|9
|1616048
|SHLOKA BHUWALKA
|S D JAIN MODERN SCH U M ROAD SURAT GUJARAT
|490
|GT
|HARYANA
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|2650817
|BHAVYA
|B R S K INTERNATIONAL PUB SCH SAFIDON JIND HRY
|498
|HA
|2
|2641783
|RUBANI CHEEMA
|VIDYA DEVI JINDAL SCHOOL HISAR HARYANA
|497
|HA
|3
|2635089
|AAKRITI KIRAN
|AMITY INTL. SCHOOL SEC 46 GURGAON HRY
|496
|HA
|4
|2641736
|GRACY SINGH
|VIDYA DEVI JINDAL SCHOOL HISAR HARYANA
|496
|HA
|5
|2686839
|DAKSHITA
|SCHOLARS ROSARY HIGH SCHOOL VILL BOHAR ROHTAK HR
|496
|HA
|HIMACHAL PRADESH
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|2785560
|PARTH SAINI
|ST LUKE`S SR SEC SCHOOL SOLAN HP
|497
|HP
|2
|2779419
|PUSHPDEEP SINGH
|NOORPUR PUBLIC SCHOOL NOORPUR DT. KANGRA HP
|494
|HP
|3
|2781955
|SAMAKSH DHORTA
|D A V PUBLIC SCHOOL SECTOR - IV NEW SHIMLA HP
|491
|HP
|JHARKHAND
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|7696116
|AKSHAT AGARWAL
|DAV PUBLIC SCHOOL CANARY HILL ROAD HAZARIBAGH JH
|490
|JH
|2
|7679659
|TANISH BANSAL
|HOLY CROSS SCHOOL BALIDIH B S CITY BOKARO JH
|489
|JH
|3
|7673154
|NEEKETA SINHA
|DAV PUBLIC SCHOOL SECTOR-IV B S CITY BOKARO JH
|488
|JH
|4
|7694334
|ADITYA PRAKASH
|B N S DAV PUB SCHOOL BULAKI RD GIRIDIH JHARKHAND
|488
|JH
|5
|7705589
|JARUBII AKANKSHA
|JAWAHAR VIDYA MANDIR SHYAMALI RANCHI JH
|488
|JH
|JAMMU AND KASHMIR
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|2789201
|VIVEK KUMAR
|B S F SR SEC SCHOOL PALAURA CAMP JAMMU J&K
|489
|JK
|2
|2790095
|MUSKAAN JAMWAL
|K V NO. 1 GANDHI NAGAR JAMMU J&K
|488
|JK
|3
|2787949
|MEHAK SHARMA
|ARMY SCHOOL SATWARI JAMMU CANTT J&K
|486
|JK
|KARNATAKA
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4641094
|JEFFIN BIJU
|SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL BANGALORE KARNATAKA
|493
|KK
|2
|4641856
|ANANYA R BURLI
|BGS NATIONAL PUB SCH BANNERGHATTA RD BANGALORE
|493
|KK
|3
|4634503
|APARNA A GUPTE
|NATIONAL PUBLIC SCHOOL INDIRA NAGAR BANGALORE KK
|492
|KK
|4
|4635588
|PRAKHAR GOEL
|PSBB LEARNING LEADERSHIP ACADEMY BANGALORE KK
|492
|KK
|5
|4638515
|KAUSTUBH ROY
|NATIONAL PUB SCH KORAMANGALA BANGALORE KK
|491
|KK
|KERELA
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4807674
|MAALAVIKA A
|BELIEVERS CHURCH RES SCH KUTTAPUZHA TIRUVALLA KL
|496
|KL
|2
|4834382
|VARSHA VIJAY
|KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 WEST HILL PO CALICUT KL
|496
|KL
|3
|4800883
|B R NEERAJ
|ST.THOMAS CENTRAL SCH MUKKOLAKKAL TRIVANDRUM KL
|495
|KL
|4
|4809995
|MANAV S
|ST.MARY RES CEN SCH POONTHOPPU WARD ALLEPPEY KL
|495
|KL
|5
|4823362
|SUSAN MARIA MATHEW
|VISWAJYOTHI PUBLIC SCHOOL ANGAMALY ERNAKULAM KL
|495
|KL
|6
|4830724
|ANNU JOHNSON
|DEVAMATHA C M I PUB SCH THIRUVAMBADY THRISSUR KL
|495
|KL
|7
|4831836
|ANJANA S
|VYASA VIDYA PEETHOM KALLEKKAD PO PALGHAT KERALA
|495
|KL
|8
|4804535
|VAISHNAVI M
|KENDRIYA VIDYALAYA PATTOM TRIVANDRUM KERALA
|494
|KL
|9
|4820026
|ANVY SUSAN SABU
|TOC H PUBLIC SCH TOC H NAGAR VYTTILA COCHIN KL
|494
|KL
|10
|4820952
|DARSANA R
|BHAVANS ADARSHA VIDYALAYA KAKKANAD KOCHI KERALA
|494
|KL
|11
|4830230
|VINEETH R
|B V B VIDYA MANDIR ERAVIMANGALAM PO TRICHUR KL
|494
|KL
|12
|4833583
|ANUSMITA BISWAS
|SPRING VALLEY SCHOOL NIT CALICUT CAMPUS KERALA
|494
|KL
|13
|4836947
|HRIDIKA K V
|SREE SANKARA VIDYAPEETAM SCH MATTANUR KANNUR KL
|494
|KL
|LAKSHADWEEP
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4838136
|MOHAMMED AFROZ HUSSAIN KK
|KENDRIYA VIDYALAYA KAVARATTI LAKSHADWEEP (U T)
|478
|LD
|2
|4838133
|NAVANEETHA S R
|JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA MINICOY LAKSHADWEEP
|440
|LD
|3
|4838138
|SAHIL HASSAN VM
|KENDRIYA VIDYALAYA KAVARATTI LAKSHADWEEP (U T)
|417
|LD
|MEGHALAYA
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|3632446
|DEESHANT BHATTACHARJEE
|ARMY PUBLIC SCHOOL SHILLONG MEGHALAYA
|483
|MG
|2
|3632443
|ANINDITA GUHA
|ARMY PUBLIC SCHOOL SHILLONG MEGHALAYA
|477
|MG
|3
|3632573
|ALLENBE RUSTON KHARBANI
|KENDRIYA VIDYALAYA NEHU SHILLONG MEGHALAYA
|477
|MG
|4
|3631978
|ARADHIKA PAUL
|BSF SR SEC SCHOOL UMPLING SHILLONG MEGHALAYA
|473
|MG
|5
|3632331
|BAHNISHIKHA BISWAS
|ARMY PUBLIC SCHOOL SHILLONG MEGHALAYA
|473
|MG
|6
|3632418
|DEEPA BAIRI
|ARMY PUBLIC SCHOOL SHILLONG MEGHALAYA
|473
|MG
|7
|3632428
|KUSHAGRA KAPOOR
|ARMY PUBLIC SCHOOL SHILLONG MEGHALAYA
|473
|MG
|MANIPUR
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|3633887
|RAJBANS HUIDROM
|KENDRIYA VIDYALAYA LAMPHELPET IMPHAL MANIPUR
|475
|MN
|2
|3634106
|PRATIK AGARWAL
|UNACCO SCHOOL KHONGMAN MANIPUR
|473
|MN
|3
|3633889
|PRAVINA KHURAIJAM
|KENDRIYA VIDYALAYA LAMPHELPET IMPHAL MANIPUR
|470
|MN
|4
|3635592
|RUBY NEMNGAIKIM HAOKIP
|RAYBURN HIGH SCHOOL MANIPUR
|470
|MN
|MADHYA PRADESH
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|1724680
|DIVJOT SAWHNEY
|ARMY PUBLIC SCHOOL THE MALL ROAD MHOW M P
|496
|MP
|2
|1720160
|LICHI SHARMA
|THE SICA SR. SEC. SCH SCHEME NO 78 DT INDORE MP
|495
|MP
|3
|1692350
|ZAINAB SAIFEE
|DEMONSTRATION SCH SHYAMLA HILLS BHOPAL M P
|493
|MP
|MAHARASHTRA
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4676552
|SHASHANK NAG
|DAV PUBLIC SCHOOL NEW PANVEL NAVI MUMBAI MR
|494
|MR
|2
|4668541
|SREYASHI SAHA
|THE JAIN INTERNATIONAL SCHOOL FEATERI NAGPUR MR
|492
|MR
|3
|4675052
|ANOOSHEH ZAHRA MIRKHUSHAL
|ARMY PUBLIC SCHOOL SOUTHERN COMMAND PUNE MR
|492
|MR
|4
|4675856
|SHAGUN DUBEY
|KENDRIYA VIDYALAYA N.D.A KHADAKVASLA PUNE MR
|492
|MR
|5
|4661079
|SHIFA FAIYAZ THOKAN
|DELHI PUBLIC SCHOOL NAVI MUMBAI MAHARASHTRA
|491
|MR
|6
|4675923
|HIMANSU MAURYA
|KENDRIYA VIDYALAYA No 3 9-BRD A F S PUNE MR
|491
|MR
|MIZORAM
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|3639241
|JANAM SUPRIYA
|KENDRIYA VIDYALAYA AIZAWL MIZORAM
|465
|MZ
|2
|3639233
|JOHAN LALRINDIKA
|KENDRIYA VIDYALAYA AIZAWL MIZORAM
|453
|MZ
|3
|3639505
|MD AHMED HASSAN
|KENDRIYA VIDYALAYA TANHRIL MIZORAM
|445
|MZ
|NAGALAND
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|3640422
|SHRUTI JAIN
|DELHI PUBLIC SCHOOL 2.5 MILE DIMAPUR NAGALAND
|484
|NL
|2
|3639545
|KARTIKEYA CHANDRA
|KENDRIYA VIDYALAYA DIMAPUR NAGALAND
|477
|NL
|3
|3640035
|Megha Singhania Agarwal
|LIVINGSTONE FOUNDATION H S SCHOOL NAGALAND
|477
|NL
|4
|3640359
|KETIYALA IMCHEN
|DELHI PUBLIC SCHOOL 2.5 MILE DIMAPUR NAGALAND
|477
|NL
|5
|3640189
|AKUMJUNG I PONGEN
|G RIO SCHOOL HIGH SCHOOL AREA KOHIMA NAGALAND
|476
|NL
|6
|3640228
|S BONGAI PANJA
|G RIO SCHOOL HIGH SCHOOL AREA KOHIMA NAGALAND
|476
|NL
|ODISHA
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|6607924
|SHALINI SHEETAL
|THE MOTHER`S PUBLIC SCH UNIT 1 BBSR KHORDHA OD
|491
|OD
|2
|6612216
|MEERA UPASANA
|DAV PUB SCHOOL CHANDRASEKHARPUR BHUBANESWAR OD
|490
|OD
|3
|6614963
|SUNDEEP CHAND
|KENDRIYA VIDYALAYA PURI OD
|490
|OD
|4
|6612200
|ANKITA SAREEN
|DAV PUB SCHOOL CHANDRASEKHARPUR BHUBANESWAR OD
|489
|OD
|PUNJAB
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|2731871
|RAJAS BHATT
|ARMY PUBLIC SCHOOL JALANDHAR CANTT PUNJAB
|495
|PB
|2
|2740793
|VINAYKA SHARMA
|ATAM DEVKI NIKETAN KIDWAI NAGAR DT LUDHIANA PB
|495
|PB
|3
|2710710
|NAVNEET KAUR
|DELHI PUBLIC SCHOOL BATHINDA PB
|494
|PB
|4
|2710769
|HUNARDEEP KAUR
|THE MILLENNIUM SCHOOL KOTSHAMIR BATHINDA
|494
|PB
|5
|2715678
|PRACHI GOYAL
|OM PARKASH BANSAL MODERN SCH MANDI GOBINDGARH PB
|493
|PB
|6
|2716708
|SUKRITI MANN
|GOBINDGARH PUBLIC SCHOOL MANDI GOBINDGARH PB
|493
|PB
|7
|2756531
|GRACE GILL
|DOON INTL SCH SECTOR-69 SAS NAGAR MOHALI PB
|493
|PB
|8
|2773491
|JATIN JINDAL
|D A V PUB SCH COLLEGE RD SUNAM DT SANGRUR PUNJAB
|493
|PB
|PUDUCHERRY
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4632835
|P SWETHA
|KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 JIPMER CAMPUS PUDUCHERRY
|482
|PO
|2
|4633948
|SAILABH KUANR
|ADITYA VIDYASHRAM PORAIYUR VILLIANUR PUDUCHERRY
|481
|PO
|3
|4632914
|SNEHA A S
|KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 JIPMER CAMPUS PUDUCHERRY
|480
|PO
|4
|4633436
|TRISHLA JAIN R
|THE STUDY SCHOOL MATHUR ROAD KALAPET PUDUCHERRY
|480
|PO
|5
|4633957
|THIRUVARASAN P
|ADITYA VIDYASHRAM PORAIYUR VILLIANUR PUDUCHERRY
|480
|PO
|RAJASTHAN
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|1622657
|TISHA GUPTA
|ST ANSELM'S SCHOOL DELHI ROAD ALWAR RAJASTHAN
|497
|RJ
|2
|1661757
|STUTI SHITAL KHANDWALA
|DISHA DELPHI PUBLIC SCHOOL LADPURA KOTA RAJ
|494
|RJ
|3
|1665415
|ATREYA GOSWAMI
|BHAGAT PUBLIC SR SEC SCHOOL LADURA KOTA RAJ
|494
|RJ
|4
|1670930
|ARPIT CHAUHAN
|MAA BHARTI SR SEC SCHOOL TALWANDI KOTA RAJASTHAN
|494
|RJ
|5
|1685971
|JATIN TALREJA
|ST GREGORIOS SR SEC SCH KHUSHAL BAGH UDAIPUR
|494
|RJ
|6
|1678125
|MUSKAN AGARWAL
|MODY INST OF EDN & RESEARCH LAXMANGARH DT SIKAR
|493
|RJ
|SIKKIM
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|3643060
|BISWADEEP SHARMA
|GOVT SIR T N SR SEC SCHOOL GANGTOK EAST-SIKKIM
|470
|SM
|2
|3644064
|SUKANYA DAS
|HOLY CROSS SCHOOL TADONG SIKKIM
|470
|SM
|3
|3644018
|DEEPAK CHAND RAMOLA
|HOLY CROSS SCHOOL TADONG SIKKIM
|465
|SM
|4
|3644038
|PREETI ADHIKARI
|HOLY CROSS SCHOOL TADONG SIKKIM
|465
|SM
|5
|3645995
|BANDITA CHHETRI
|J N V RAVANGLA SOUTH SIKKIM
|465
|SM
|6
|3647727
|BHUMIKA SHARMA
|J N V ROTHAK SIKKIM
|464
|SM
|TRIPURA
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|3649719
|DEBOJYOTI PAUL
|KENDRIYA VIDYALAYA PANISAGAR NORTH TRIPURA
|485
|TA
|2
|3649458
|NISHAN BISWAS
|PRANAVANANDA VIDYA MANDIR KANCHAN PALLI TRIPURA
|481
|TA
|3
|3649501
|KRISHNARPITA DEBNATH
|PRANAVANANDA VIDYA MANDIR KANCHAN PALLI TRIPURA
|481
|TA
|4
|3649611
|HRITURIMA BAIDYA
|MODERN HR SEC SCHOOL MOLAY NAGAR WEST TRIPURA
|481
|TA
|5
|3649446
|BISHAL MUKHOPADHYAY
|PRANAVANANDA VIDYA MANDIR KANCHAN PALLI TRIPURA
|480
|TA
|TELENGANA
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4647528
|AYITRI MUKHERJEE
|P OBUL REDDY PUB SCH JUBILEE HILLS HYDERABAD TL
|489
|TL
|2
|4648944
|AKHILA AJAY KUMAR
|DELHI PUBLIC SCHOOL HYDERABAD RR DIST TELANGANA
|489
|TL
|3
|4646906
|SAMIKSHA YADAV
|ARMY PUBLIC SCHOOL BOLARUM SECUNDERABAD TL
|488
|TL
|4
|4646910
|JASNOOR KAUR
|ARMY PUBLIC SCHOOL BOLARUM SECUNDERABAD TL
|487
|TL
|TAMIL NADU
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|4605212
|G KARTHIK BALAJI
|P S B B SR SEC SCHOOL K K NAGAR CHENNAI TN
|497
|TN
|2
|4602213
|SHREYA MUNDHRA
|ARMY PUBLIC SCHOOL NANDAMBAKKAM CHENNAI TN
|496
|TN
|3
|4603859
|URVIJA CHELLAM
|VIDYA MANDIR SR SEC SCH MYLAPORE CHENNAI TN
|495
|TN
|UTTRAKHAND
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|5813971
|GAURANGI CHAWLA
|NIRMAL ASHRAM DEEPMALA P PUB SCH RISHIKESH UK
|498
|UK
|2
|5813028
|PIYUSH KUMAR JHA
|OAK GROVE SCHOOL P O JHARIPANI DEHRADUN UK
|497
|UK
|3
|5825423
|SHREYA PANDE
|A V BIRLA INST OF LEARNING HALDWANI NAINITAL UK
|497
|UK
|4
|5839085
|SOFIA BHARDWAJ
|KENDRIYA VIDYALAYA UTTARKASHI UK
|496
|UK
|Uttar pradesh
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|5875675
|HANSIKA SHUKLA
|DELHI PUBLIC SCHOOL MEERUT RD GHAZIABAD UP
|499
|UP
|2
|5910611
|KARISHMA ARORA
|S D PUBLIC SCHOOL MUZAFFARNAGAR UP
|499
|UP
|3
|5740361
|AISHWARYA
|KENDRIYA VIDYALAYA NO 1 RAE BARELI UP
|498
|UP
|4
|5708357
|AYUSHI UPADHYAY
|LUCKNOW PUBLIC SCH SOUTH CITY LUCKNOW UP
|497
|UP
|5
|5855014
|GARIMA SHARMA
|VISHWA BHARATI PUB SCH SEC28 ARUN VIHAR NOIDA UP
|497
|UP
|6
|5857523
|IBADAT SINGH BAKSHI
|APEEJAY SCHOOL SECTOR-16 A NOIDA G B NAGAR UP
|497
|UP
|7
|5875452
|ARPIT MAHESHWARI
|DELHI PUBLIC SCHOOL MEERUT RD GHAZIABAD UP
|497
|UP
|8
|5885806
|AISHNA JAIN
|S A J SCHOOL SEC-14C VASUNDHRA GHAZIABAD UP
|497
|UP
|9
|5885817
|PRAGYA KHARKWAL
|S A J SCHOOL SEC-14C VASUNDHRA GHAZIABAD UP
|497
|UP
|10
|5894834
|ANANYA GOEL
|K L INTNL SCH SOMDUTT VIHAR GARH RD MEERUT UP
|497
|UP
|11
|5902871
|DIVYA AGGARWAL
|MEERUT PUB GIRLS SCH SHASTRI NAGAR MEERUT UP
|497
|UP
|12
|5902914
|VANSHIKA BHAGAT
|MEERUT PUB GIRLS SCH SHASTRI NAGAR MEERUT UP
|497
|UP
|West Bengal
|SRNO.
|RRoll
|CName
|NameOfSchool
|Tmrk
|State
|1
|6636670
|DEBANJAN DAS
|SOUTH POINT HIGH SCHOOL BALLYGUNGE PLACE KOLKATA
|493
|WB
|2
|6634775
|SHIKHA MAHESHWARI
|ASHOK HALL GIRLS HR SEC SCH KOLKATA WB
|491
|WB
|3
|6623448
|SOHAM MISTRI
|HEM SHEELA MODEL SCH DURGAPUR BURDWAN WB
|490
|WB
|4
|6636886
|SOUMYADEEP BHATTACHARJEE
|BHAVAN S G B KANORIA VIDYA MANDIR S LAKE KOLKATA
|490
|WB
पिछले साल के मुकाबले इस साल 12 वीं कक्षा की परीक्षाएं कुछ समय पहले 16 फरवरी को शुरू हुयी थीं। आमतौर पर मई के तीसरे सप्ताह में परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाता है लेकिन यह भी निर्धारित समय से पहले जारी किया गया है। कक्षा 12 वीं की सीबीएसई परीक्षा में कुल 12.05 लाख छात्र शामिल हुये थे और उत्तीर्ण प्रतिशत में 0.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
कक्षा 12 वीं की सीबीएसई परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र शामिल हुये थे।