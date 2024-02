CBSE 10th Board: गणित के चैप्टर 1 से लेकर 5 तक के ये फॉर्मूले कर लें याद, आएंगे अच्छे स्कोर

ऐप पर पढ़ें

Maths Formulas For 10th CBSE Board: गणित एक ऐसा विषय है जिससे सामान्य तौर पर छात्र डरते हैं। वहीं ये एक ऐसा सब्जेक्ट भी है, जिसमें अगर फॉर्मूला ढंग से याद हो तो नंबर हासिल करना आसान हो जाता है। सीबीएसई कक्षा 10वीं गणित के चैप्टर्स पर आपकी अच्छी पकड़ बनाने में मदद करने के लिए, हम आपके लिए गणित के फॉर्मूले की पूरी लिस्ट लेकर आए हैं। बता दें, कक्षा 10वीं का ये फॉर्मूले JEE, NEET जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में भी लागू होते हैं। आइए जानते हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सभी जरूरी फॉर्मलों के बारे में।

चैप्टर 1 - रियल नंबर

नेचुरल नंबर- N ={ 1, 2,3,4,5 … }

हॉल नंबर-W={ 0, 1, 2, 3, 4, 5… }

रेशनल नंबर- वे संख्याएं जिन्हें a/b के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, रेशनल नंबर कहा जाता है।

LCM (P, Q, R)= P.Q.R.H.C.F(P, Q, R) / [HCF ( P, Q) . HCF( Q, R) . HCF ( P, R)]

HCF (P, Q, R)= P.Q.R.L.C.M(P, Q, R) / [LCM ( P, Q) . LCM ( Q, R) . LCM ( P, R)]

चैप्टर 2 - बहुपद (Polynomials)

- (a+b)2 = a2+2ab+b2

- (a−b)2=a2−2ab+b2

- (x+a)(x+b) = x2+(a+b)x+ab

- a2−b2 = (a+b)(a−b)

- a3−b3 = (a−b)(a2+ab+b2)

- a3+b3 = (a+b)(a2−ab+b2)

- (a+b)3 = a3+3a2b+3ab2+b3

- (a−b)3 = a3−3a2b+3ab2−b3

चैप्टर 3 - दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म (Pair of Linear Equations in Two Variables)



- एक चर में रैखिक समीकरण: ax +b =0, a≠0 और a&b वास्तविक संख्याएं हैं।

- दो चरों में रैखिक समीकरण: ax+ by+ c =0 , a≠0 & b≠0 तथा a,b & c वास्तविक संख्याएं हैं।

- तीन चरों में रैखिक समीकरण: ax+ by+ cz= 0, a≠0 , b≠0, c≠0 और a,b,c,d वास्तविक संख्याएं हैं।

- a1x+b1y+c1=0

- a2x+b2y+c2=0

जहां a1, b1, c1, a2, b2, c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं और a12+ b12 ≠ 0, a22+ b22 ≠ 0

चैप्टर 4 - द्विघात समीकरण ( Quadratic Equation)

- x = (α, β) = [-b ± √(b2 – 4ac)]/2a बशर्ते b2 – 4ac >= 0

- एक द्विघात समीकरण ax2 + bx + c = 0 है।

चैप्टर 5 - अंकगणितीय प्रगति (Arithmetic Progressions)

AP का nवां पद = nवां पद = a + (n-1) d

AP में n पदों का योग = Sn = n/2[2a + (n - 1) × d]

AP में अंतिम पद 'l' के साथ सभी पदों का योग = n/2(a + l)