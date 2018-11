CAT 2018 25 नवंबर को, परीक्षा केंद्र जाने से पहले पढ़ लें 10 अनिवार्य नियम

आईआईएम समेत देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में दाखिला दिलाने वाली चुनौतिपूर्ण प्रवेश परीक्षा रविवार, 25 नवंबर को होगी। यह परीक्षा देश भर के 147 केंद्रों पर होगी। करीब दो लाख उम्मीदवारों के इस परीक्षा में हिस्सा लेने की उम्मीद है। परीक्षा से पहले अंतिम दो दिनों में उम्मीदवारों में घबराहट बढ़ जाती है। यहां हम बता रहे हैं वो नियम जो उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में जाने से पहले पता होने चाहिए।

1. फोटो आईडी कार्ड- कैट एडमिट कार्ड के साथ अपना ऑरिजनल फोटो आईडी कार्ड भी लेकर जाएं।

2. जैकेट, जूते, मेटल जूलरी के साथ परीक्षा केंद्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर किसी उम्मीदवार को इसके साथ देखा गया तो इन्हें तत्काल उतरवा दिया जाएगा।

3. कैट उम्मीदवारों को लैब में कोई स्टेशनरी आइटम ले जाने नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में रफ कैलकुलेशन के लिए एक राइटिंग पैड और एक पैन दिया जाएगा।

4. उम्मीदवार परीक्षा के दौरान की-बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। MCQs और non-MCQ सवालों के लिए माउस का इस्तेमाल करें।

5. तीन घंटे की परीक्षा के दौरान बायो-ब्रेक नहीं दिया जाएगा। मेडिकल कारणों से बायो-ब्रेक दिया जा सकता है।

6. राइटिंग पैड से पेज न फाड़ें। सभी राइटिंग पैड वापस करने होंगे।

7. किसी भी उम्मीदवार को टेस्ट लैब या कंसोल के बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. सुबह की शिफ्ट का एग्जाम 9:00 AM to 12:00 PM के बीच होगा। रिपोर्टिंग टाइम 7:30 AM है। 8:45 AM तक प्रवेश दिया जाएगा।

वहीं शाम की शिफ्ट का एग्जाम 2:30 PM to 5:30 PM के बीच होगा। रिपोर्टिंग टाइम 1:00 PM होगा। 2:15 PM तक प्रवेश दिया जाएगा।

9. उम्मीदवारों को अपना परीक्षा केंद्र ढूंढने में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए एडमिट कार्ड के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पर गूगल मैप का लिंक इंबीड किया गया है। आप इसकी मदद ले सकते हैं।

10. परीक्षा में होंगे ये सेक्शन-

वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन

डाटा इंटरप्रीटेशन

लॉजिकल रीजनिंग

क्वांटिटेटिव एबिलिटी

Tips- 1. परीक्षा के दौरान अपनी कमजोरियां और ताकत ध्यान रखें।

2. प्रश्न पत्र हाथ में आने से पहले आपकी रणनीति साफ होनी चाहिए।

3. हर प्रश्न पर आपको कितना समय देना है, यह आपको पता होना चाहिए।