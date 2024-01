करियर एक्सपर्ट ने कहा, जॉब इंटरव्यू में जरूर बोलें ये एक वाक्य, खुश हो जाएंगे नौकरी देने वाले

ऐप पर पढ़ें

Job Interview Tips: किसी भी नौकरी को हासिल करने के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होता है। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है तो जाहिर है, आपका सिलेक्शन इंटरव्यू राउंड के लिए हो जाएगा। इंटरव्यू राउंड में उम्मीदवारों की पर्सनालिटी को बारिकी से परखा जाता है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि इंटरव्यू देने के तुंरत बाद नौकरी के लिए आपका सिलेक्शन हो जाए, तो यहां TopResume की करियर एक्सपर्ट अमांडा ऑगस्टीन ने बताया, इंटरव्यू के दौरान वो कौनसा वाक्य है, जिसका इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

करियर एक्सपर्ट ने बताया, इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यूअर यानी साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार से कुछ ऐसा सुनना पसंद करते हैं, जिसके बाद उन्हें यकीन हो जाए, कि आप बाकी उम्मीदवारों से अलग और इस पद के लिए बिल्कुल फिट है।

नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उम्मीदवारों के लिए सबसे जरूरी आत्मविश्वास होता है। ये उनकी पर्सनालिटी के साथ- साथ उनकी बोली में भी झलकना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है, इंटरव्यू के दौरान वह अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रखें। ऐसा करने से इंटरव्यूअर आपसे प्रभावित होगा। आपके बोलने के तरीके से ही इंटरव्यूअर पता लगा लेते हैं कि आप नौकरी के प्रति कितने सीरियस हैं और कंपनी के कितने काम आ सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू के दौरान जवाब देते समय सही वाक्यों को इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है।

बता दें, जब इंटरव्यू शुरू होता है, तो शुरुआत में इंटरव्यूअर आपसे एजुकेशन बैकग्राउंड, पर्सनल डिटेल्स और काम से संबंधित कुछ बातें पूछते हैं। वहीं इंटरव्यूअर ऐसे उम्मीदवार चाहते हैं जो न केवल नौकरी की तलाश में हों, बल्कि टीम को साथ लेकर भी चलें और हर परेशानी का सामना करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार को सलाह दी जाती है, वह इंटरव्यू के दौरान नौकरी के प्रति अपना उत्साह दिखाएं और कहे कि "मैं यह काम कर सकता/सकती हूं, बल्कि "मैं इसके साथ आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार हूं।" इंग्लिश में आप बोल सकते हैं “I can do this job, but I Am also ready for the challenges that come with it”

इंटरव्यूअर चाहते हैं कि वह एक ऐसे उम्मीदवारों का चयन करें, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो और टीम के साथ काम करें। इसी के साथ आपको बता दें, इंटरव्यूअर हमेशा यह देखना चाहते हैं कि उम्मीदवार तैयार हैं या नहीं। क्या उन्होंने उस पोस्ट पर रिसर्च की है, जिसके लिए वह आवेदन कर रहे हैं? क्या वे सक्षम हैं? क्या अन्य लोगों के स्थान पर उन्हें काम पर रखना सही विकल्प होगा?

याद रखें बिना किसी तैयारी के इंटरव्यू देने न जाएं। जानें से पहले सुनिश्चित करें कि आपकी बोली और बॉडी लैंग्वेंज दोनों में ही तालमेल है या नहीं। ताकि सुनने वाले को आपकी कोई बात अटपटी न लगे।