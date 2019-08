कलकत्ता हाईकोर्ट में पीए व स्टेनोग्राफर की भर्तियां, 11 सितंबर तक करें आवेदन

कलकता हाईकोर्ट ने पीए/स्टेनोग्राफर के कुल 25 पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इन पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ पश्चिम बंगाल के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्तियों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

पीए/स्टेनोग्राफर, कुल पद : 25

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से बारहवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही शॉर्टहैंड गति 120 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग गति 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए।

वेतनमान : 7,100 से 37,600 रुपये (ग्रेड पे 3600 रुपये)

उम्र सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 32 वर्ष। इसकी गणना एक जनवरी 2019 के आधार पर होगी।

- पश्चिम बंगाल के एससी/एसटी श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

आवेदन शुल्क :

- अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये और एससी/एसटी आवेदकों के लिए 200 रुपये।

- शुल्क का भुगतान पोस्ट ऑर्डर के माध्यम से कर सकते हैं। यह रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट, कलकत्ता के पक्ष में जीपीओ, कलकत्ता में देय होना चाहिए।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा।

ऐसे करें आवेदन

- वेबसाइट (www.calcuttahighcourt.gov.in) पर लॉग इन करें। होम पेज पर नोटिफिकेशन सेक्शन के तहत दिए गए रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर Employment Notice No.4086-RG dated 07.08.2019 regarding recruitment to the post of P.A./Stenographer, Grade - C लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब आवेदन ए4 आकार के सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप कराकर तैयार करना होगा। इसमें अपना व्यक्तिगत और शैक्षणिक ब्योरा दर्ज करें। आवेदन पत्र के साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और बैंक चालान का मूल कॉपी लगानी है।

- अंत में तैयार आवेदन पत्र को एक लिफाफे में डालें और उसके ऊपर साफ शब्दों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ... (आवेदित पद का नाम)लिखें।

- इसके बाद इस लिफाफे को डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक तय पते पर भेज दें।



यहां भेजें आवेदन

द रजिस्ट्रार जनरल,हाईकोर्ट, कलकत्ता

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 11 सितंबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.calcuttahighcourt.gov.in