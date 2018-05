बिहार में कांस्टेबल और फायर मैन के पदों पर बंपर भर्तियां, 11865 पद भरे जाएंगे

आवेदन शुल्क :

- सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 450 रुपये।

- एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 112 रुपये।

- आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट/डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है।

यहां देखें नोटिफिकेशन :

- नोटिफिकेशन देखने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को विभाग की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर यहां दिखाई दे रहे Advt. No. 02/2018: Selection of Constables in Bihar Police and Fireman in Bihar Fire Services लिंक को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

आवेदन प्रक्रिया :

- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को पुन: होमपेज पर वापस आना होगा।

- अब होमपेज पर दिखाई दे रहे Click here to submit Online Application for the post of Constable & Fireman लिंक को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर करंट ओपनिंग सेक्शन में अप्लाई फॉर दि पोस्ट के नीचे दिए गए ऑप्शंस में से अपनी योग्यता के अनुसार ऑप्शन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पेज पर मांगी गई जानकारियों को भरें और सब्मिट बटन पर क्लिक कर दें।

- सब्मिट करते ही रजिस्ट्रेशन फार्म में दर्ज की गई ई-मेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा।

- अब CLICK HERE FOR LOGIN ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर लॉगइन पेज खुल जाएगा।

- अपनी ई-मेल आईडी से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्राप्त करें और लॉगइन पेज पर दर्ज करें।

- अब लॉगइन ऑप्शन को क्लिक कर दें। क्लिक करने पर आवेदन पत्र खुल जाएगा।

- अब आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें और दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 30 जून 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.csbc.bih.nic.in

ई-मेल : helpdesk@csbcbponline.com

फोन : 7290056830-36