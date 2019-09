BTSC Bihar Recruitment 2019: 6437 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती

बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर और जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर बंपर भर्तियां निकाली हैं। इसके तहत कुल 6437 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ये सभी पद अलग-अलग विषयों के लिए भरे जाएंगे। रिक्तियों में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के 4012 पद और स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के 2425 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर 2019 है। हर तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी में आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आगे पढ़ें :

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, पद : 2025 (अनारक्षित-00)

(विशेषज्ञता के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (स्त्री रोग विशेषज्ञ), पद : 366 (अनारक्षित-80)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (माइक्रोबायोलॉजी), पद : 04 (आरक्षित)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (फिजिशियन), पद : 246 (अनारक्षित-81)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (शिशु रोग विशेषज्ञ), पद : 393 (अनारक्षित-102)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (ई.एन.टी विशेषज्ञ), पद : 95 (अनारक्षित-20)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (नेत्र रोग विशेषज्ञ), पद : 25 (अनारक्षित-02)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (पैथोलॉजी), पद : 17 (अनारक्षित-02)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (रेडियोलॉजिस्ट), पद : 126 (अनारक्षित-44)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (मनो-चिकित्सक), पद : 07 (आरक्षित)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (मूर्च्छक), पद : 618 (अनारक्षित-211)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (चर्म रोग विशेषज्ञ), पद : 61 (अनारक्षित-18)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (जनरल सर्जरी विशेषज्ञ), पद : 367 (अनारक्षित-81)

स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर (हड्डी रोग विशेषज्ञ), पद : 100 (अनारक्षित-40)

योग्यता (उपरोक्त पद) : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त की हो।

- इसके साथ ही संबंधित विशेषज्ञता में एमडी/एमएस/डीएनबी डिग्री हो।

- भारतीय चिकित्सा परिषद एवं सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल/संस्थान में 12 महीने की इंटरर्नशिप पूरी की हो।

- इसके अलावा मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

वेतनमान : 9,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड-पे 6600 रुपये।

जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, पद : 4012 (अनारक्षित-1425)

योग्यता : मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से एमबीबीएस डिग्री प्राप्त हो।

- इसके साथ ही मेडिकल रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।

वेतनमान : 9,300 से 34,800 रुपये। ग्रेड-पे 5400 रुपये।

आयु सीमा (उपरोक्त सभी पद) : अधिकतम 37 वर्ष।

जरूरी सूचना :

- आयु की गणना एक अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

- महिला और ओबीसी उम्मीदवारों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

- एससी/एसटी श्रेणी के आवेदकों को अधिकतम आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए दस वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।

- शुल्क भुगतान के दौरान इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा, इससे बचाव के लिए आवेदक आवेदन करने की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, इससे पूर्व ही अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें।

- आवेदक/अभ्यर्थी का फोटो हालिया खिचा होना चाहिए। (करीब तीन के अंदर का)

- ध्यान रहे आवेदन के समय जो फोटोग्राफ उम्मीदवार अपलोड करें, उसकी कम से कम पांच प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों और कार्यानुभव के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये।

- अन्य राज्यों के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये।

- बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये।

- बिहार राज्य की आरक्षित/अनारक्षित महिला उम्मीदवारों को इन पदों के लिए 50 रुपये चुकाने होंगे।

- इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग या एसबीआई के ई-चालान के माध्यम से कर सकते हैं।

- उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क भुगतान के बाद रसीद अपने पास सुरक्षित रखनी होगी।

आवेदन प्रक्रिया :

- वेबसाइट (www.pariksha.nic.in) पर लॉगइन करें। होमपेज खुलने पर न्यूज सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन के तहत Regarding Recruitment of Specialist Doctor and General Medical Officer under Adv. No-03/2019 to 16/2019 लिंक नजर आएगा।

- इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें। अब विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

- ध्यान रहे ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड की जाने वाली फोटाग्राफ, मांगे गए प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी और हस्ताक्षर निर्धारित साइज में होने चाहिए।

- आवेदन पत्र को सब्मिट करने से पहने इसमें दर्ज की गई सभी जानकारियों को एक बार पुन: जांच लें। यदि दर्ज जानकारियों में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है, तो कर लें।

- अंत में पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद आवेदन पत्र को सब्मिट करें और इसका एक ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

- इसके अलावा उम्मीदवार वेबसाइट (www.btsc.bih.nic.in) पर लॉगइन करके भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 18 अक्टूबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.btsc.bih.nic.in