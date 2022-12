BTEUP Exam datesheet 2022: बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जारी की एग्जाम डेटशीट

ऐप पर पढ़ें

BTEUP Exam datesheet 2022: बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (BTE) उत्तर प्रदेश ने जिसंबर 2022 के ओल्ड सेमेस्टर फाइनल एग्जाम समेत विभिन्न परीक्षाओं की टेंटेटिव डेटशीट जारी कर दी है। बीटीई की परीक्षा जनवरी 2023 में शुरू होंगी। बीटीई की आधिकारिक वेबसाइट bteup.ac.in पर जाकर स्टूडेंट्स डिटेल्ट वेबसाइट चेक कर सकते हैं। इसमें ओल्ड सेमेस्टर एग्जाम, स्पेशल बैक पेपर एग्जाम, मल्टी प्वाइंट क्रेडिट सिस्टम एग्जाम समेत सभी परीक्षाएं शामिल हैं।

ये तारीखें अभी किसी खास परिस्थिति में बदली भी जा सकती हैं। अगर ये परीक्षाएं किसी खास परीक्षा तिथि से क्लैश करती हैं, याडेटषीट में गलती है तो बोर्ड को anubhag4bte@gmail.com पर जाकर सूचित किया जा सकता है।

How to check BTEUP date sheet 2023

सबसे पहले bteup.ac.in पर जाएं

यहां दिए गए BTE UP date sheet 2023 पर क्लिक करें

एग्जाम डेट चेक करें

आपको बता दें कि पिछली बार की उत्तर प्रदेश में पॉलीटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षाएं 22 मार्च से शुरू हुईं थी। इसके लिए प्रदेश भर में 259 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे।

BTEUP डेटशीट के लिए ऐसे करें डाउनलोड