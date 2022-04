BTech : NIT में अब 8 साल तक में पूरी कर सकते हैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई

एनआईटी में मल्टीपल एंट्री एग्जिट व्यवस्था लागू की जाएगी। विद्यार्थी संस्थान में पढ़ाई बीच में छोड़ दूसरी जगह दाखिला ले सकेंगे। अब विद्यार्थी आठ साल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं।

इस खबर को सुनें