इंजीनियरिंग में डिप्लोमा व डिग्री समान योग्यता नहीं, बीटेक डिग्री धारकों की मांग खारिज

कोर्ट ने कहा कि उच्च योग्यता धारकों को निम्न योग्यता वाले पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती। किसी भी पद की योग्यता निर्धारण करना नियोक्ता का अधिकार है। डिग्रीधारकों की नियुक्ति की मांग खारिज हुई।

