BSSC भर्ती 2019: बिहार एसएससी ने निकाली उर्दू अनुवादक समेत 1505 पदों पर भर्तियां

बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न पदों पर कुल 1505 रिक्तियां निकाली हैं। इसके तहत राजभाषा सहायक (उर्दू), उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक के पद भरे जाएंगे। ये सभी भर्तियां मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (उर्दू निदेशालय) के अंतर्गत की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2019 है। जबकि पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन को जमा करने की अंतिम तिथि 04 दिसंबर 2019 है। हर तरह के आरक्षण और आयु सीमा में छूट का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के मूल निवासी उम्मीदवारों को मिलेगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आएंगे और इसी श्रेणी के तहत आवेदन करने के योग्य होंगे। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं:

सहायक उर्दू अनुवादक, पद : 1294

(श्रेणियों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अनारक्षित, पद : 518

अनुसूचित जाति, पद : 207

अनुसूचित जनजाति, पद : 13

अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पद : 233

पिछड़ा वर्ग, पद : 155

पिछड़ा वर्ग (महिला), पद : 39

ईडब्ल्यूएस, पद : 129

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से उर्दू विषय में न्यूनतम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा पास की हो।

वेतन : पे-मैट्रिक्स लेवल 05 के अनुसार।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 37 वर्ष। इसकी गणना एक अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी/महिला उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

उर्दू अनुवादक, पद : 202

(श्रेणियों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अनारक्षित, पद : 81

अनुसूचित जाति, पद : 32

अनुसूचित जनजाति, पद : 02

अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पद : 37

पिछड़ा वर्ग, पद : 24

पिछड़ा वर्ग (महिला), पद : 06

ईडब्ल्यूएस, पद : 20

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से उर्दू विषय के साथ बैचलर या समकक्ष डिग्री प्राप्त होनी चाहिए।

राजभाषा सहायक (उर्दू), पद : 09

(श्रेणियों के अनुसार रिक्तियों का वर्गीकरण)

अनारक्षित, पद : 03

अनुसूचित जाति, पद : 02

अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पद : 02

पिछड़ा वर्ग, पद : 01

ईडब्ल्यूएस, पद : 01

योग्यता : मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी अथवा संस्थान से उर्दू विषय के साथ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त हो।

वेतन (उपरोक्त दो पद) : पे-मैट्रिक्स लेवल 06 के अनुसार।

आयु सीमा (उपरोक्त दो पद) : न्यूनतम 21 और अधिकतम 37 वर्ष। इसकी गणना एक अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी/महिला उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/इंटरव्यू में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : आवेदन शुल्क से संबंधित विवरण के लिए वेबसाइट पर लॉगइन करें।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट (www.bssc.bih.nic.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर बाईं ओर दिए गए सूचना पट्ट ऑप्शन पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पेज पर विभिन्न रिक्तियों से संबंधित जानकारियां दी गई हैं।

- यहां पर पदों के अनुसार उम्मीदवार को अलग-अलग लिंक पर जाकर विज्ञापन खोलना होगा। राजभाषा सहायक के पद के लिए Click here to view Advertisement for Post- Rajbhasha Sahayak(URDU) लिंक पर क्लिक करें।

- उर्दू अनुवादक के पद के लिए Click here to view Advertisement for Post- URDU ANUWADAK लिंक दिया गया है।

- सहायक उर्दू अनुवादक के पद के लिए उम्मीदवार को Click here to view Advertisement for Post- SAHAYAK URDU ANUWADAK लिंक पर क्लिक करना होगा।

- ऐसा करने पर पद से संबंधित जारी किया गया विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच करें।

- इसके बाद विज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें। आवेदन करते समय मांगे गए प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी,हस्ताक्षर और फोटोग्राफ निर्धारित साइज के अनुरूप ही अपलोड करें।

- आवेदन पत्र को सब्मिट करने से पहले उसमें दर्ज की गई जानकारियों को एक बार जांच लें और यदि कोई बदलाव करना है तो कर लें।

- आवेदन पत्र में दर्ज की गई जानकारियों से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उसे सब्मिट कर दें। साथ ही ऑनलाइन सब्मिट आवेदन का एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि : 30 नवंबर 2019

ऑनलाइन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 30 नवंबर 2019

पूर्ण रूप से भरा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : 04 दिसंबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.bssc.bih.nic.in