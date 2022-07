BSSC Inter Level Level Score Card Marks : बीएसएससी प्रथम इंटर लेवल का स्कोर कार्ड जारी, Direct Link

BSSC Inter Level Marks : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 2014 की प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में सफल घोषित किए गए 11,329 अभ्यर्थियों के मार्क्स जारी कर दिए हैं। काउंसिलिंग के लिए 14,410 अभ्यर्थियों के स्कोर कार्ड को वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या मुख्य परीक्षा का रोल नंबर व जन्मतिथि डालकर अपना स्कोकार्ड देख सकते हैं। बीएसएससी ने 27 जून को आठ साल बाद प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया था। स्कोर्ड onlinebssc.com पर जाकर भी डाउनलोड किया जा सकता है।

आपको बता दें कि वर्ष 2014 में इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकला था। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा 2017 में हुई तब प्रश्नपत्र लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा रद्द करते हुए आगे की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी।

यह बिहार की सबसे विलंब से रिजल्ट आने वाली भर्ती परीक्षाओं में एक है। इसमें करीब 18 लाख आवेदन आए थे।

BSSC Inter Level Marks : यूं डाउनलोड करें मार्क्स

- सबसे पहले bssc.bihar.gov.in पर जाएं।

- नोटिस बोर्ड या सूचना पट्ट के सेक्शन पर क्लिक करें।

- Click Here to Download Scorecard of 14410 candidates shortlisted in Counselling (Adv. no. 06060114) के लिंक पर क्लिक करें।

- इंटर लेवल 2014 स्कोर कार्ड के लिंक पर क्लिक करें।

- रजिस्ट्रेशन नंबर या मुख्य परीक्षा का रोल नंबर व जन्मतिथि डालकर अपना स्कोकार्ड डाउनलोड करें।

- इसका प्रिंट आउट निकाल लें। काउंसलिंग में यह काम आ सकता है।