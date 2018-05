बिहार में असिस्टेंट के 90 पदों के लिए करें आवेदन

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बीएसपीएचसीएल) ने असिस्टेंट के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। कुल 90 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इच्छुक उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 29 मई 2018 है। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आरक्षण और आयुसीमा में छूट का लाभ राज्य के मूलनिवासियों को प्राप्त होगा। अन्य राज्यों के उम्मीदवार अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। पद, योग्यता, वेतनमान समेत अन्य जरूरी जानकारियां इस प्रकार हैं :

असिस्टेंट, कुल पद : 90 (अनारक्षित- 30)

योग्यता : इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री होनी चाहिए।

आयुसीमा : न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष।

वेतनमान : एक वर्ष तक 15,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके बाद 35,400 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे।

आवेदन शुल्क: सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों को 1500 रुपए।

- बिहार के एससी/एसटी उम्मीदवारों और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को 375 रुपये देने होंगे।

- आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है।

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों को चयन कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के जरिए किया जाएगा।

नोटिफिकेशन यहां देखें :

- नोटिफिकेशन देखने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट www.bsphcl.bih.nic.in पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज पर दिखाई दे रहे Apply Online for the post of Assistant लिंक के नीचे (Advt. 03/2018 for the post of Assistant) लिंक को क्लिक करना होगा।

- लिंक को क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।