BSPHCL admit card 2018: एडमिट कार्ड जारी, bsphcl.bih.nic.in से यूं करें डाउनलोड

BSPHCL admit card 2018: बिहार स्टेट पॉवर होल्डिंग लिमिटेड (बीएसपीएचएल) ने असिस्टेंट, अकाउंट्स ऑफिसर और जूनियर अकाउंट्स क्लर्क भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार BSPHCL की आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षार्थी यह सुनिश्चित कर लें कि एडमिट कार्ड पर उनका नाम, फोटो, हस्ताक्षर, रोल नंबर, एग्जाम का नाम, केंद्र का पता ठीक तरह से लिखा हो।

गौरतलब है कि BSPHCL, पटना ने कुछ दिनों पहले जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, असिस्टेंट व अकाउंट्स ऑफिसर के पद पर 470 वैकेंसी निकाली थी।

यूं डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

स्टेप 1 - bsphcl.bih.nic.in पर जाएं

स्टेप 2 - ADMIT CARD DOWNLOAD LINKS के नीचे दिए गए For Assistants, For Junior Account Clerk और For Accounts Officer के लिंक पर क्लिक करें। उसी पद को चुनें जिसके लिए आपने आवेदन किया हो।

स्टेप 3- नई विंडो खुलने पर एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ व इमेज कोड डालें। लॉग इन करें।

स्टेप 4 - लॉग इन करें।