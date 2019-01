BSNL Recruitment 2019: बीएसएनएल में टेलीकॉम ऑपरेशन के पद पर 150 वैकेंसी

BSNL Recruitment 2019: भारत संचार निगम लिमिटेड, दिल्ली ने कुल 150 पदों पर रिक्तियां घोषित की हैं। सभी भर्तियां टेलीकॉम ऑपरेशन (एक्सटर्नल) के पदों पर की जाएंगी। इन पदों पर दो वर्ष के अनुबंध के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 जनवरी 2019 है। पद, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया की अधिक जानकारी के लिए आगे पढ़ें।

टेलीकॉम ऑपरेशन (एक्सटर्नल), पद : 150

योग्यता : न्यूनतम 60% अंकों के साथ (एससी/ एसटी वर्ग के लिए न्यूनतम 55% अंक) टेलीकम्युनिकेशंस/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ कम्प्यूटर/ आईटी एंड इलेक्ट्रिकल/ विषय में फुल टाइम बीई/ बीटेक डिग्री प्राप्त हो।

- संबंधित विषय में एमबीए/ एमटेक डिग्री प्राप्त हो।

वेतनमान : 24,900 से 50,500 रुपये।

आयु सीमा : अधिकतम 30 वर्ष। अधिकतम आयु की गणना 01 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी।

- अधिकतम आयु में एससी/ एसटी/ वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष, ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष और दिव्यांगों को दस वर्ष की छूट प्राप्त है।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा/ ग्रुप डिस्कशन/ इंटरव्यू/ के माध्यम से किया जाएगा।

- ऑनलाइन लिखित परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे।

- इस परीक्षा की अवधि कुल तीन घंटे की होगी। जिसमें मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, कॉग्निटिव एबिलिटी, टेक्निकल क्नॉलेज संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे।

आवेदन शुल्क : सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 2,200 रुपये और एससी/ एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,100 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन नेट बैंकिंग/ क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- वेबसाइट (www.bsnl.co.in) पर लॉगइन करें।

- होमपेज पर सबसे नीचे की ओर एक बॉक्स में विज्ञापन शीर्षक Recruitment of Management Trainee (Internal) of Telecom Operations in BSNL. लिंक दिया गया है।

- ऐसा करने पर पद संबंधित विस्तृत विज्ञापन आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा। इसे ध्यान से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- अब विज्ञापन लिंक के नीचे दिए गए क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

- ऐसा करते ही नई विंडों खुल जाएगी। यहां दिए गए न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें।

- इसके बाद यहां मांगी गई रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारियां दर्ज कर रजिस्टर बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आपको लॉगइन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसकी मदद से लॉगइन करें। इस तरह आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें मांगी गई सभी जानकारियां सावधानी से दर्ज करें।

- साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें।

- इसके बाद भरे हुए फॉर्म को जांच लें और उसे सब्मिट कर दें।

- फिर अंत में अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क का भुगतान करें।

महत्वपूर्ण तिथि

- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 26 जनवरी 2019

अधिक जानकारी यहां

फोन : 011-23766881/ 23766167

ई-मेल : bsnlmt2019helpdesk@gmail.com

वेबसाइट : www.bsnl.co.in