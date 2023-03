BSF Result 2023: जारी हुए हेड कांस्टेबल, ASI के पदों के रिजल्ट, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

BSF Result 2023: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (स्टेनो) और हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के पदों के लिए चरण I के परिणाम जारी कर दिए हैं। परीक्षा देने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in से परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।

सीधी प्रवेश परीक्षा 2021-22 के माध्यम से बीएसएफ में ASI (स्टेनोग्राफर) और हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का पहला चरण 21 दिसंबर, 2022 से 28 जनवरी, 2023 तक हुआ था। जो उम्मीदवार पहले चरण में सफल होंगे, उन्हें चरण 2 की लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बता दें, लिखित परीक्षा का पूरा शेड्यूल जल्द ही एसएमएस / ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।



BSF Phase I results for the posts of Assistant Sub Inspector (Steno) and Head Constable (Ministerial) - देखें डायरेक्ट लिंक

BSF result 2023: ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर “DECLARATION OF 1st PHASE RESULT (I.E. PST and DOCUMENTATION) FOR RECRUITMENT TO THE POST OF ASI (STENO) AND HC (MIN) IN BSF THROUGH DIRECT ENTRY EXAM 2021-22” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- अब "Submit" बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4- स्क्रीन पर एक पीडीएफ दिखाई देगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लें।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि परिणाम अनंतिम रूप से प्रकाशित किया गया है। यदि किसी भी स्तर पर कोई विसंगति पाई जाती है/पता चला जाता है, तो ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तत्काल रद्द कर दी जाएगी।