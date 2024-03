BSEB सक्षमता परीक्षा आंसर की: ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का आज आखिरी दिन

ऐप पर पढ़ें

बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड (बीएसईबी) ने 15 मार्च, 2024 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट bsebsakshamta.com पर बीएसईबी सक्षमता परीक्षा के लिए आंसर की जारी की थी। जिसके बाद ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। बता दें, जिन्होंने अभी तक आंसर की के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज नहीं किया है, उनके पास आज, 17 मार्च 2024 (रात 11:59 बजे) तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका है।

Bihar Sakshamta Pariksha Answer Key- सीधा लिंक

बता दें, आंसर की के खिलाफ दर्ज किए गए ऑब्जेक्शन की समीक्षा की जाएगी। जिसके बाद बीएसईबी मूल्यांकन के आधार पर एक फाइनल आंसर की तैयार करेगा। इसी के साथ बता दें, फाइनल आंसर की के आधार पर ही परिणाम तैयार किए जाएंगे। हालांकि अभी सक्षमता परीक्षा के परिणाम की तारीख से जुड़ी कोई जानकारी जारी नहीं हुई है, लेकिन रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट bsebsakshamta.com पर अपलोड किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस पर नजर बनाए रखें। इसी के साथ किसी फर्जी वेबसाइट पर भरोसा न करें।

BSEB SAKSHAMTA PARIKSHA ANSWER KEY: स्टेप वाइज जानें-कैसे दर्ज करना है ऑब्जेक्शन

- सबसे पहले बिहार स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebsakshamta.com पर जाना होगा।

- फिर होम पेज पर जाकर ‘Click Here to Objections’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

- अब प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करें और समीक्षा करें।

- आंसर की डाउनलोड करने के बाद ‘Challenge Answer Key’ लिंक पर क्लिक करें।

-उन प्रश्नों और सही उत्तरों का चयन करें जिनके लिए आप ऑब्जेक्शन दर्ज करना चाहते हैं।

-ऑब्जेक्शन दर्ज के साथ साक्ष्य भी प्रदान करना होगा।

- अब ‘Save your Claims and Pay Fee’ लिंक पर क्लिक करें।