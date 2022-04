BSEB Bihar Board: मैट्रिक के बाद उसी स्कूल में 11वीं में अब मुफ्त होगा एडमिशन

BSEB : मैट्रिक उत्तीर्ण विद्यार्थी अगर अपने ही स्कूल में 11वीं में नामांकन लेंगे तो उन्हें 11वीं का नामांकन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। उनका नामांकन नि:शुल्क होगा। इसी सत्र से सभी स्कूलों में लागू होगा।

वरीय संवाददाता,पटना Alakha Singh Sun, 03 Apr 2022 07:49 PM

