BSEB 10th Result 2022 : पिता बेचते हैं मिठाई, बेटी बनी बिहार बोर्ड मैट्रिक की सेकेंड टॉपर

नवादा जिले की सानिया ने बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 486 अंक प्राप्त कर सूबे में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वह डॉक्टर बनना चाहती हैं। उन्होंने लक्ष्यपरक पढ़ाई को सफलता का सूत्र बताया।

हिन्दुस्तान टीम,नवादा रजौली Pankaj Vijay Thu, 31 Mar 2022 06:33 PM

