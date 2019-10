BRO में मल्टी स्किल्ड वर्कर के 540 पदों पर भर्तियां

बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी स्किल्ड वर्कर (ड्राइवर इंजन स्टेटिक) के पदों पर रिक्तियां निकाली हैं। इसके तहत कुल 540 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों पर सिर्फ पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन योग्य हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। डाक से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां इस प्रकार हैं :

मल्टी स्किल्ड वर्कर (ड्राइवर इंजन स्टेटिक) , पद : 540 (अनारक्षित-221)

योग्तया : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही मेकेनिक मोटर/व्हीकल्स/ट्रैक्टर ट्रेड में आईटीआई/इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष। अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

वेतन : 18,000 रुपये।

जरूरी सूचना : शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अधिक ब्योरे के लिए वेबसाइट देखें।

- अधिकतम आयु में एससी/एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।

- ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा/स्किल टेस्ट/शारीरिक दक्षता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : सामान्य/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये।

- एससी/एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं चुकाना होगा।

- शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

- इससे संबंधित अधिक जानकारी पाने के लिए वेबसाइट पर लॉगइन करें।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारो को वेबसाइट (www.bro.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाएं।

- इस सेक्शन में स्क्रॉल हो रहा Advt No 03/2019 लिंक नजर आएगा। इस पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर Applications are invited for filling up the post of MSW DES in General Reserve Engineer Force लिंक दिया गया है।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा। इसे अच्छी तरह से पढ़ें और पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच करें।

- इस विज्ञापन के साथ ही आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया गया है। इसका ए4 साइज के पेपर पर एक प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इसे ध्यान से पढ़कर पूरा भरें और इसके साथ मांगे गए प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी संलग्न करें।

- इसके बाद तैयार आवेदन पत्र को एक लिफाफे में डालें और उसके ऊपर साफ शब्दों में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ.....(आवेदित पद का नाम) लिखें। अब इस लिफाफे को डाक के माध्यम से तय पते पर भेजें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

कमांडेंट जीआरईएफ सेंटर, दिघी कैंप, पुणे-411015

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 24 नवंबर 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.bro.gov.in