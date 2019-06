BRO Recruitment 2019: ड्राइवर समेत 778 पदों पर भर्तियां

BRO Recruitment 2019: बार्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने विभिन्न श्रेणी के पदों पर कुल 778 रिक्तियां घोषित की हैं। इसके तहत ड्राइवर मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिशियन, व्हीकल मेकेनिक और मल्टी स्किल्ड वर्कर के पद भरे जाएंगे। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को इन पदों के लिए डाक के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2019 है। रिक्त पदों, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

ड्राइवर मेकेनिकल ट्रांसपोर्ट (ऑर्डिनरी ग्रेड), पद : 388 (अनारक्षित- 159)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

वेतनमान : 19,900 से 44,400 रुपये।

इलेक्ट्रिशियन, पद : 101 (अनारक्षित- 42)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूली शिक्षा बोर्ड से दसवीं की परीक्षा पास होने के साथ ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ऑटो इलेक्ट्रिशियन का प्रमाण पत्र (आईटीआई सर्टिफिकेट) प्राप्त किया हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

वेतनमान : 19,900 से 44,400 रुपये।

व्हीकल मेकेनिक, पद : 92 (अनारक्षित- 40)

योग्यता : दसवीं पास होने के साथ मोटर व्हीकल/डीजल/हीट इंजन में मेकेनिक सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 27 वर्ष।

वेतनमान : 19,900 से 44,400 रुपये।

मल्टी स्किल्ड वर्कर (कुक), पद : 197 (अनारक्षित-81)

योग्यता : मान्यता प्राप्त स्कूल से दसवीं पास हो और संबंधित ट्रेड में प्रोफिसिएंशी टेस्ट पास होना चाहिए।

- इसके साथ ही शारीरिक मापदंड बार्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के अनुरूप होना चाहिए।

आयु सीमा : न्यूनतम 18 और अधिकतम 25 वर्ष।

वेतनमान : 18,000 से 39,900 रुपये।

जरूरी सूचना :

- इन पदों के लिए केवल भारतीय पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। महिला अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा।

- अधिकतम आयु सीमा में एससी/एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को पांच वर्ष और ओबीसी श्रेणी के आवेदकों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

- दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु सीमा में दस वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है।

- उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान की रसीद आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

आवेदन शुल्क :

- सामान्य/ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 50 रुपये।

- एससी/एसटी और दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

- शुल्क का भुगतान सीधे बैंक खाते में कमांडेंट, जीआरईएफ सेंटर, पुणे -411015 के पक्ष में करना होगा।

खाते से संबंधित अधिक जानकारी इस प्रकार है :

अकाउंट नंबर : 11182905409

बैंक का नाम : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया

ब्रांच का नाम : खड़की ब्रांच, पुणे

कोड नंबर : 01629

चयन प्रक्रिया : योग्य उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट और शारीरिक मापदंड परीक्षा के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- उम्मीदवारों को वेबसाइट (www.bro.gov.in) पर लॉगइन करना होगा। होमपेज खुलने पर व्हाट्स न्यू सेक्शन में जाएं।

- यहां पर आपको स्क्रॉल हो रहा Advt for Recruitment in BRO 2019 लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही एक नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां पर Vacancies Advt 01/2019 लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करें।

- क्लिक करते ही रिक्तियों से संबंधित जानकारी पदों के अनुसार आपकी कम्प्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगी।

- इसके बाद पुन: वेबपेज पर वापस आएं वैकेंसी लिंक के नीचे दिखाई दे रहे Application Form and Qualification criteria लिंक पर क्लिक करें।

- इस लिंक पर क्लिक करते ही रिक्त पदों से संबंधित योग्यता, वेतनमान, आयु सीमा चयन और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं।

- इन जानकारियों को अच्छी तरह से पढ़ें और पदों के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब इसके साथ संलग्न किए गए आवेदन पत्र के प्रारूप का ए4 साइज के पेपर पर प्रिंटआउट निकाल लें और इसमें मांगी गई सभी जानकारियों को दर्ज करें।

- इसके बाद आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपनी हालिया खिचाई गई फोटोग्राफ चिपकाएं।

- अब तैयार आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और शुल्क भुगतान की रसीद को संलग्न करें।

- अब तैयार आवेदन पत्र को एक लिफाफे में डालें और लिफाफे के ऊपर साफ शब्दों में एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ.....(आवेदित पद का नाम) लिखें।

- अंत में इस लिफाफे को निर्धारित तिथि तक डाक के माध्यम से तय पते पर भेज दें।

यहां भेजें आवेदन पत्र :

कमांडेंट, जीआरईएफ सेंटर, दिघी कैंप, पुणे-411015

यहां होगा प्रैक्टिकल टेस्ट और शारीरिक मापदंड परीक्षा : जीआरईएफ सेंटर, दिघी कैंप, अलंडी रोड, पुणे-411015

महत्वपूर्ण तिथि :

डाक से आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि : 15 जुलाई 2019

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.bro.gov.in