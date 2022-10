भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड में कई पदों पर भर्ती

रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बीआरबीएनएमपीएल) ने कई पदों पर भर्ती निकाली है। डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर 17 वैकेंसी हैं। आवेदन डाक से भेजना होगा। आवेदन पत्र पहुंचने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर 2022 है।

पदों का ब्योरा

डिप्टी मैनेजर - एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग - 01

असिस्टेंट मैनेजर - एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग - 01

असिस्टेंट मैनेजर - सिविल इंजीनियरिंग - 05

असिस्टेंट मैनेजर - फाइनेंस एंड अकांट्स - 06

असिस्टेंट मैनेजर (सिक्योरिटी) - 04

शैक्षणिक योग्यता

डिप्टी मैनेजर - फुल टाइम बीई / बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या समकक्ष। अधिकतम उम्र - 37 साल।

असिस्टेंट मैनेजर - एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग -बीई / बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या समकक्ष। अधिकतम उम्र - 31 साल।

असिस्टेंट मैनेजर - सिविल इंजीनियरिंग में बीई / बीटेक।

असिस्टेंट मैनेजर - सीए व एक साल का अनुभव।

असिस्टेंट मैनेजर (सिक्योरिटी)- कम से कम 10 साल बतौर जेसीए सेना में सेवा।

वेतनमान

एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग

डिप्टी मैनेजर - पे लेवल - 11, अनुमानित सीटीसी - 23,59,000 रुपये /

असिस्टेंट मैनेजर - पे लेवल - 10, अनुमानित सीटीसी - 20,00,000 रुपये /

असिस्टेंट मैनेजर - सिविल इंजीनियरिंग: पे लेवल - 10, अनुमानित सीटीसी - 20,00,000 / -

असिस्टेंट मैनेजर - फाइनेंस एंड अकाउंट्स : पे लेवल - 10, अनुमानित सीटीसी - 20,00,000 / -

असिस्टेंट मैनेजर - (सुरक्षा): पे लेवल - 10, अनुमानित सीटीसी - 20,00,000 / -

पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए क्लिक करें

चयन - इंटरव्यू। आवेदनों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

आवेदन फीस - 300 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग व महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं।

कैसे करें आवेदन

इच्छुक उम्मीदवारों को डाक से आवेदन भेजना होगा। आवेदन ए4 साइज के पेपर पर हो। आवेदन पत्र के साथ अपने सभी शैक्षणिक व आयु संबंधी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां अटैच कर भेजनी होगी।

आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर लिखना होगा - “Application for the post of ………, Post Code …..” vide Advt. No.2/2022

आवेदन इस पर भेजें -

The CFO cum CS, Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited

No.3 & 4, I Stage, I Phase, B.T.M. Layout, Bannerghatta Road

Post Box No. 2924, D.R. College P.O., Bengaluru - 560 029.

और अधिक जानकारी के लिए 080-66602000 पर कॉल कर सकते हैं या फिर recruitment@brbnmpl.co.in पर ईमेल कर सकते हैं।