BPSSC FRO 2022: सिलेक्शन लेटर हुए जारी, bpssc.bih.nic.in से डायरेक्ट करें डाउनलोड

BPSSC FRO Selection Letter 2022: बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन (बीपीएसएससी) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर वन रेंज ऑफिसर के पद के लिए सिलेक्शन लेटर किया है। वन रेंज ऑफिसर के पद के लिए सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, सरकार में वन के रेंज अधिकारी के पद के लिए सिलेक्शन प्रक्रिया के विभिन्न दौर में उम्मीदवार उपस्थित हुए। बिहार के आधिकारिक वेबसाइट-bpssc.bih.nic.in के माध्यम से अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

Direct Link to Download: BPSSC FRO Selection Letter 2022

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वन रेंज अधिकारियों के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर पंजीकरण संख्या / इंटरव्यू रोल नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि सहित अपने लॉगिन क्रेडेंशियल प्रदान करने होंगे।

BPSSC FRO सिलेक्शन लेटर ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in. पर जाएं।

स्टेप 2- "Notice: Download Selection letter for the post of Range Officers of Forest in Environment, Forest & Climate Change Dept., Govt. of Bihar" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 4- BPSSC FRO सिलेक्शन लेटर आपके सामने होगा।

स्टेप 5- इसे डाउनलोड कर लीजिए।