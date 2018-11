बीपीएससी ने लेखा पदाधिकारी के 32 पदों पर आवेदन मंगवाए

आवेदन शुल्क

- 750 रुपये। बिहार के मूल निवासियों के लिए 200 रुपये।

- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.bpsc.bih.nic.in) पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर आपको Important Notice, Advertisement and Instructions for filling Online Application for Accounts Officer (Limited) Competitive Examination under Finance Dept., Govt. of Bihar. (Advt. No. 09/2018) लिंक नजर आएगा।

- इस लिंक में एडवटाईजमेंट ऑपशन पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा।

- इसे अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी पद के अनुसार अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- इसके बाद होमपेज पर बाईं तरफ मौजूद ‘अप्लाई ऑनलाइन’ टैब पर क्लिक करें। अब नया वेबपेज खुलगा। यहां दिए गए ‘बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन’ लिंक पर क्लिक करें।

- इस तरह से ऑनलाइन से संबंधित वेबपेज खुलेगा। यहां आपको ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन’ और ‘लॉगइन’ टैब नजर आएंगे।

- सबसे पहले ‘ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन’ टैब पर क्लिक करें। अब आवेदित पद के सामने मौजूद ‘अप्लाई’ बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। यहां विज्ञापन नंबर जांच लें। फिर मांगी गई जानकारियां दर्ज कर ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

- अब आवेदक को एक ई-मेल प्राप्त होगा। इसमें आवेदक का यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगइन लिंक होगा। इसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से ‘लॉगइन’ करें।

- अब डैशबोर्ड पर नीचे बाईं ओर दिए गए ‘क्लिक फॉर डाउनलोड चालान’ बटन पर क्लिक करें। इसका प्रिंटआउट लेकर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर दें।

- इसके बाद फिर से लॉगइन करें। अब डैशबोर्ड पर नीचे की ओर मौजूद ‘अपडेट चालान डिटेल्स’ में बने विभिन्न बॉक्स में मांगी गई जानकारियां दर्ज कर ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

- चालान की डिटेल्स सब्मिट करने के 24 घंटे बाद फिर से लॉगइन करें। अब ‘क्लिक फॉर एप्लिकेशन फॉर्म’ बटन पर क्लिक करें।

- ऐसा करने पर आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहां शेष जानकारियां दर्ज करें। साथ ही अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करें। ये दोनों फाइल जेपीजी/ जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए।

- इसके बाद पूर्णरूप से भरे गए आवेदन को जांचने के लिए ‘प्रीव्यू’ बटन पर क्लिक करें।

- अगर फॉर्म में कुछ सुधार करना है तो कर सकते हैं। सभी जानकारियां सही होने पर अंत में ‘सब्मिट’ बटन पर क्लिक करें।

- इसके बाद आवेदक दोबारा लॉगइन कर यह सुनिश्चित कर लें कि डैशबोर्ड से ‘क्लिक फॉर एप्लिकेशन फॉर्म’ बटन हट गया हो।

- अब यहां मौजूद ‘डाउनलोड फॉर्म’ टैब पर क्लिक करें। ऐसा करने पर आपका भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। इसका प्रिंटआउट निकाल लें।

- अब इसे मांगे गए प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपियों के साथ निर्धारित तिथि तक डाक के माध्यम से तय पते पर भेज दें।



खास तारीखें

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख : 14 दिसंबर 2018

परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख : 17 दिसंबर 2018

ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तारीख : 26 दिसंबर 2018

आवेदन का प्रिंटआउट स्वीकार होने की अंतिम तिथि : 05 जनवरी 2019

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.bpsc.bih.nic.in