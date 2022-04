BPSC: हेडमास्टर के पदों पर 31 मई को होगी परीक्षा, पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने बिहार के उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक (Headmaster) के खाली पदों पर होने वाली लिखित परीक्षा 31 मई को ली जाएगी। आयोग की ओर से परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है

