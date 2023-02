BPSC 68th Prelims Exam 2023: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी की आंसर की, यहां देखें डायरेक्ट लिंक

ऐप पर पढ़ें

BPSC 68th Prelims Exam Answer Key 2023: बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने 68वीं प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। BPSC 68वीं आंसर की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें, बीपीएससी 68वीं की परीक्षा का आयोजन 12 फरवरी 2023 को बिहार में हुआ था। 18 फरवरी 2023 को, आयोग ने सेट A, सेट B, सेट C और सेट D के लिए आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।

BPSC 68 Set A, B, C, D Answer Key 2023- Direct Link

बीपीएससी 68वीं प्रीलिम्स परीक्षा 12 फरवरी को बिहार के 38 जिलों के 1153 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई थी।

BPSC 68th Answer Key: ऐसे दर्ज कर सकते हैं ऑब्जेक्शन

आंसर की जारी कर दी गई है, अब उम्मीदवार आंसर की के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। बता दें, ऑब्जेक्शन ऑनलाइन नहीं, बल्कि ऑफलाइन होगा। आंसर की के खिलाफ ऑब्जेक्शन दर्ज करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक है। ऑब्जेक्शन भेजने का पता नीचे दिए गया है।

पता- परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना - 800001

बता दें, लिफाफे पर परीक्षा का नाम अवश्य लिखें। आखिरी तारीख के बाद किसी भी ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

परीक्षा में पूछे गए थे ऐसे प्रश्न

प्रश्न पत्रों में सेट ए, बी, सी और डी में जनरल स्टडीज के 150 MCQ शामिल थे। पॉलिटिक्स, जनरल साइंस, इतिहास, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्सस , बिहार पॉलिटिक्स, एप्टीट्यूट एंड रीजनिंग और बिहार करंट अफेयर्स पर प्रश्न थे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों ने कहा कि परीक्षा का स्तर मध्यम से कठिन था।

बता दें, जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में पास होंगे उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। बीपीएससी की ओर से अभी मुख्य परीक्षा की तारीख शेयर नहीं की गई है। परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in. देख सकते हैं।

BPSC 68th Official Answer Key 2023: ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं आंसर की

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब होम पेज पर "Important Notice: Invitation of Objection to Answers of 68th Combined (Preliminary) Competitive Examination held on 12/02/2023. Provisional Answer Keys :: General Studies – Booklet Series A, B, C, D" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- BPSC 68th प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर की आपके सामने होगी।

स्टेप 4- इसे डाउनलोड कर लीजिए।

स्टेप 5- अब आंसर चेक कीजिए।

BPSC 68th Main Exam: जारी हुए मॉडल क्वेश्चन पेपर

बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन (BPSC) ने 68वीं मेन्स परीक्षा के मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार मेन्स परीक्षा के लिए उपस्थित होंगे, वे बीपीएससी की आधिकारिक साइट bpsc.bih.nic.in के माध्यम से मॉडल क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर जनरल स्टडीज I, जनरल स्टडीज II और निबंध पेपर के लिए जारी किए गए हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।

BPSC 68th Main Exam Model Papers - Direct Link

BPSC 68th Main Exam: ऐसे डाउनलोड करें मॉडल क्वेश्चन पेपर

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in. पर जाना होगा।

स्टेप 2- होम पेज पर "BPSC 68th Main Exam model question papers" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- एक नई पीडीएफ फाइल खुलेगी जहां उम्मीदवार प्रश्नों को चेक कर सकते हैं।

स्टेप 4- पेज को डाउनलोड करें और आगे की आवश्यकता के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें।