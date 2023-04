BPSC : कल से करें बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन, ऑप्शन व नेगेटिव मार्किंग पर मांगा फीडबैक

ऐप पर पढ़ें

बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया कल 6 अप्रैल से शुरू होगी। प्रीलिम्स पास 3590 अभ्यर्थी 20 अप्रैल 2025 तक www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। बीपीएससी 68वीं के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 324 पद भरे जाएंगे। बीपीएससी मुख्य परीक्षा आवेदन प्रक्रिया के साथ-साथ इसका नया शेड्यूल भी जारी किया गया है।

बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा के तहत 12 मई 2023 को जीएस-1 की परीक्षा होगी। इसके बाद 17 मई को जीएस-2 पहली पाली में और दूसरी पाली में हिंदी विषय की परीक्षा होगी। वहीं 18 मई को पहली पाली में निबंध और दूसरी पाली में ऑप्शनल विषय की परीक्षा होगी। बता दें कि पहले बीपीएससी 68वीं की परीक्षा 12 से 15 मई तक होना था।

मुख्य लिखित परीक्षा चार विषयों की होगी।

सामान्य हिंदी - 100 अंक - 3 घंटे

सामान्य अध्ययन पत्र - 1- 300 अंक - 3 घंटे

सामान्य अध्ययन पत्र - II- 300 अंक - 3 घंटे

निबंध - 300 अंक - 3 घंटे

वैकल्पिक विषय - 100 अंक - 2 घंटे

( 100 प्रश्न MCQ बेस्ड होंगे)

सामान्य हिंदी में कम से कम 30 फीसदी प्राप्तांक अनिवार्य होंगे लेकिन मेरिट में इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसी तरह वैकल्पिक विषय में तय न्यूनतम प्राप्तांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा लेकिन इसकी मेरिट निर्धारण के मकसद में इसकी गणना नहीं की जाएगी। इस प्रकार सामान्य अध्ययन - I, सामान्य अध्ययन - II, तथा निबंध में प्राप्त अंकों के आधार पर ही मुख्य परीक्षा की मेरिट तैयारी की जाएगी।

मुख्य परीक्षा के 900 अंक (वैकल्पिक विषयों को छोड़कर) एवं इंटरव्यू के लिए 120 अंक कुल 1020 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार करते हुए आरक्षण कोटिवार अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा।

फॉर्म में इस पर लिया जा रहा फीडबैक

- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में 3 बिंदुओं पर अभ्यर्थियों से फीडबैक लिया जा रहा है जिसमें से एक का चयन करना अनिवार्य है -

1. 5 आंसर ऑप्शन A, B, C, D & E (एक से अधिक / कोई नहीं ); नेगेटिव मार्किंग - एक चौथाई

2. 5 आंसर ऑप्शन A, B, C, D (एक से अधिक ) एवं E , नेगेटिव मार्किंग - एक चौथाई

3. 4 आंसर ऑप्शन A, B, C, D , कुछ प्रश्नों में डी एक से अधिक ऑप्शन हो सकते हैं , अन्य में नहीं भी हो सकते हैं , शेष में सिर्फ A, B या C ऑप्शन हो सकते हैं । नेगेटिव मार्किंग - एक तिहाई।