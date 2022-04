हिंदी न्यूज़ करियर BPSC 67th PT Exam 2022 : बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा के इन 1095 अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज, देखें लिस्ट

BPSC 67th Prelims Exam: बीपीएससी ने 1029 आवेदकों के आवेदन न्यूनतम उम्र/अधिकतम उम्र सीमा संबंधी नियम का उल्लंघन करने के चलते रिजेक्ट किए। 66 उम्मीदवारों के आवेदन एक से अधिक आवेदन के कारण खारिज किए गए।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Pankaj Vijay Mon, 11 Apr 2022 02:40 PM

