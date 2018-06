बीपीसीएल में जनरल वर्कमैन के 44 पदों पर करें आवेदन

चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और स्किल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संस्थान की वेबसाइट www.bharatpetroleum.com पर लॉगइन करना होगा।

- होमपेज खुलने पर कॅरियर्स सेक्शन में करंट ओपनिंग ऑप्शन को क्लिक करना होगा।

- क्लिक करने पर नया वेबपेज खुल जाएगा। इस पर Recruitment of General Workman-B (Trainee) positions in Kochi Refinery के आगे Click here to view the Detailed Advertisement लिंक को क्लिक करें।

- ऐसा करने पर रिक्तियों से संबंधित जारी किया गया विस्तृत विज्ञापन खुल जाएगा।

- इस विज्ञापन को अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी योग्यता की जांच कर लें।

- अब विज्ञापन में दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार ऑनलइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करें।

महत्वपूर्ण तिथि :

ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : 11 जून 2018

अधिक जानकारी यहां :

वेबसाइट : www.bharatpetroleum.com

ई-मेल : bpclkrhr@gmail.com