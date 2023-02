बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर निकाली भर्ती, ऐसे करना है आवेदन

ऐप पर पढ़ें

BOI recruitment 2023: बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वह पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी पढ़ लें और उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू करें।

जानें- पदों के बारे में

प्रोबेशनरी ऑफिसर के 500 पदों पर भर्ती निकाली है। जिनमें से 350 रिक्तियां जनरल बैंकिंग स्ट्रीम में क्रेडिट ऑफिसर के पद के लिए हैं और 150 रिक्तियां स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में आईटी ऑफिसर के पद के लिए हैं।

- डायरेक्ट आवेदन करने के लिए यहां करें क्लिक

उम्र सीमा

उम्मीदवारों की आयु 20 से 29 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

आवेदन फीस

आर जनरल / ईडब्ल्यूएस / ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 850 रुपये है। एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 175 रुपये है।

BOI recruitment 2023: ऐसे करना है आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाना होगा।

स्टेप 2- अब " career tab" लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3- “Recruitment of Probationary in JMGS-I upon passing Post Graduate Diploma in Banking & Finance(PGDBF) Project No. 2022-23/3 Notice dated 01.02.2023” लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 4- अब आवेदन फॉर्म को भरना शुरू करें।

स्टेप 5- मांगी गई जानकारी और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें।

स्टेप 6- आवेदन फीस का भुगतान करें।

स्टेप 7- अब फॉर्म को सबमिट कर लीजिए।

स्टेप 8- आप चाहें तो फॉर्म का प्रिंटआउट लेना भूलें।