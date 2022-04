हिंदी न्यूज़ करियर BIS Recruitment 2022: भारतीय मानक ब्यूरो में असिस्टेंट व स्टेनोग्राफर के 337 पदों पर भर्ती, 19 अप्रैल से करें अप्लाई

BIS Recruitment 2022: भारतीय मानक ब्यूरो में असिस्टेंट व स्टेनोग्राफर के 337 पदों पर भर्ती, 19 अप्रैल से करें अप्लाई

BIS ने स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO), जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (JSA), पर्सनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निशियन और असिस्टेंट 337 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Alakha Singh Sun, 17 Apr 2022 10:11 AM

