छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में पति-पत्नी ने बनाया रिकॉर्ड, पति 1st तो पत्नी 2nd

छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में एक साथ सफलता हासिल कर पति-पत्नी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। दोनों ने एक साथ परीक्षा के शीर्ष स्थान पर न सिर्फ कब्जा जमाया बल्कि इस परीक्षा में पति पहले स्थान पर और पत्नी दूसरे स्थान पर रहीं।

पीसीएस परीक्षा में रिकॉर्ड बनाने वाले अनुभव सिंह और उनकी पत्नी विभा सिंह विलासपुर जिले के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों लोग 2008 से एक साथ तैयारी कर रहे थे। कई बार के प्रयासों में दोनों असफल भी हुए थे। लेकिन इस बार जब उन्हें कामयाबी मिली तो कुछ अनोखा ही रिकॉर्ड बन गया।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, अनुभव सिंह और विभा सिंह ने दोनों ने इस कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने इस मौके पर बताया कि उन्हें इतनी ज्यादा खुशी है कि बताया मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी तैयारी के दौरान दोनों ने एक-दूसरे को सपोर्ट किया था।

Bilaspur:Anubhav Singh&Vibha Singh,a couple has secured first&second rank, respectively, in Chhatisgarh Public Service Commission exam this year.The couple says, "It's difficult to express how happy we feel today.We both supported and helped each other throughout." #Chhattisgarh pic.twitter.com/6dOyDyfAkt